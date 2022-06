Smartphone Best Buy Guide

We publiceren eens in de twee maanden een update van deze BBG. Er zijn in de afgelopen periode relatief veel toestellen bijgekomen, waarvan sommige erg interessant zijn. Zo kregen we in de lagere prijsklasse veel nieuwe smartphones binnen van Samsung, Xiaomi, Motorola en ook Nokia. Twee van de drie aanraders daar zijn nieuw. In de categorie erboven is een nieuw Samsung-toestel toegevoegd bij de aanraders en doet de Moto G9 Plus voor het eerst mee. De categorie van 350 tot 500 euro was al enorm competitief en de Pixel 4a neemt het nu op tegen de gevestigde orde. In de prijsklasse van 500 tot 700 euro zijn alle aanraders ververst, wat uitzonderlijk is. In de hoogste categorie zijn er ook maar liefst zeven nieuwe toestellen bijgekomen en daar horen de nieuwe iPhone 12 en 12 Pro bij.

Hoewel de aanraders soms gelijk zijn gebleven, hebben we alle toestellen weer gewogen en de prijsontwikkeling daarbij meegenomen. Dat alles uiteraard om te bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn.