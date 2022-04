We publiceren eens in de twee maanden een update van deze BBG. Er zijn in de afgelopen periode weer een aantal toestellen bijgekomen, waarvan sommige absoluut interessant. Zo kregen we in de lagere prijsklasse weer een aantal toestellen van Samsung opgestuurd en nemen we aan de andere kant van het spectrum de Note 20 Ultra mee. In de laagste categorie is de Note 9 Pro van Xiaomi meegenomen en we kijken of hij daadwerkelijk beter is dan voorganger en aanrader Note 8 Pro. Ook hebben we de Nokia 7.2 eindelijk kunnen testen en hebben we de Moto G Pro en Moto G 5G Plus. De Poco F2 Pro van Xiaomi zit nu een prijscategorie lager en dat is goed nieuws, want hij bood al vrij veel voor het geld dat je ervoor betaalt. Ook de iPhone 11 is een categorie omlaaggegaan. Last but not least: de OnePlus Nord vind je ook terug in deze BBG. Al met al een interessante editie, al zeggen we het zelf.

Sommige prijzen zijn dus gedaald, maar vreemd genoeg zijn er ook prijsstijgingen. Dat heeft tot gevolg dat smartphones die twee maanden geleden een aanrader waren, dat nu soms niet meer zijn. We highlighten in deze nieuwste Smartphone Best Buy Guide voor het eerst de nieuw geteste toestellen en toestellen die sinds de vorige BBG in een lagere prijscategorie vallen en daarmee wellicht interessant zijn.

Hoewel de aanraders soms gelijk zijn gebleven, hebben we weer uitgebreid zitten puzzelen om te bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn.