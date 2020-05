Smartphone Best Buy Guide

We publiceren eens in de twee maanden een update van deze BBG. Gelukkig zijn er in de afgelopen maanden wat interessante toestellen bijgekomen, zoals de S20-serie, de OnePlus 8-smartphones en natuurlijk een goedkope nieuwe iPhone. Maar dat is natuurlijk niet het enige waarmee we een BBG vernieuwen. De prijzen zijn ook weer naar beneden of in sommige gevallen vreemd genoeg juist gestegen. Dat heeft tot gevolg dat smartphones die twee maanden geleden een aanrader waren, dat nu niet meer zijn. We zien deze keer overigens weinig grote prijsdalingen in vergelijking met sommige andere maanden. Gelukkig zijn ze er wel en die lichten we voor je uit.

Het is natuurlijk nog maar het begin van het smartphonejaar, want er komen nog veel interessante toestellen aan. OnePlus zou in juli met het middenklassetoestel OnePlus Z komen, de Motorola Edge is onderweg en natuurlijk kunnen we na de zomer weer de nieuwe iPhones en Pixel-toestellen verwachten, om maar wat te noemen. De BBG bestaat deze keer voor een deel uit toestellen van vorig jaar en smartphones van het eerste deel van 2020. Hoe doen die duurdere recente toestellen het tegenover de goedkoper geworden oude garde?