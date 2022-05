Smartphone Best Buy Guide

Eens in de twee maanden publiceren we een update van de smartphone-BBG en dus is het aan het begin van 2021 weer zover. Er verschenen in de afgelopen twee maanden vooral betaalbare toestellen, in afwachting van de grote golf aan nieuwe high-end smartphones die dit voorjaar weer zal uitkomen. Later deze maand trapt Samsung af met een evenement waarop naar verluidt de Galaxy S21 line-up het levenslicht ziet. Het is dus de vraag of dit een goed moment is om een nieuwe telefoon te kopen, maar je kunt wel je voordeel doen met een model van vorig jaar tegen een lagere prijs. In twee gevallen daalden aanraders uit de vorige Best Buy Guide naar een lagere prijscategorie, wat ze natuurlijk alleen maar interessanter maakt.

Vooral in de prijscategorie tussen 250 en 350 euro veranderde dit keer veel, maar ook in de prijsklasse tussen 150 en 250 euro kregen we de nodige interessante toestellen binnen van Motorola, Xiaomi en Samsung. Dat betekent voor de aanraders niet altijd enorme verschuivingen. In twee prijsklassen kiezen we zelfs precies dezelfde toestellen als vorige keer: die tussen 350 en 500 euro en de klasse boven de 700 euro. Het wachten is daar op nieuwe toestellen.

Hoewel de aanraders soms gelijk zijn gebleven, hebben we alle toestellen weer gewogen en de prijsontwikkeling daarbij meegenomen. Dat alles uiteraard om te bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn.