Nokia en OnePlus gaan budgetsmartphones met 5G uitbrengen

Onder meer HMD Global en OnePlus werken aan budgetmodellen met 5G, zo blijkt uit een aankondiging van Qualcomm. De soc die daarin zal zitten is de Qualcomm Snapdragon 480 5G. De soc ondersteunt ook schermen met hogere verversingssnelheid dan zijn voorganger.

Behalve Nokia-licentienemer HMD Global en OnePlus gaan ook Oppo en realme aan de slag met de Snapdragon 480 5G, meldt Qualcomm. Eerder bleek al dat Lenovo werkt aan een Motorola-telefoon met deze soc. De eerste telefoons met de Snapdragon 480 zouden de komende maanden al moeten verschijnen, aldus Qualcomm.

Het X51-modem in de soc ondersteunt 5G op lagere frequenties, maar ook op mmWave-frequenties, zo blijkt uit de specsheet. De maximale snelheid op 5G is 2,5Gbit/s down en 660Mbit/s up, terwijl dat op 4G 800/200Mbit/s is. Het modem ondersteunt ook standalone-5G-netwerken, naast de huidige non-standalone-netwerken. Op gebied van wifi heeft het modem ondersteuning voor 802.11ac en is deze 'WiFi 6-ready'.

Fabrikanten kunnen met deze soc telefoons maken met maximaal een full-hd-scherm op 120Hz, met maximaal 2520x1080 pixels. De soc ondersteunt ook 90Hz-schermen met 720p-resolutie. De Snapdragon 480 5G heeft acht Kryo 460-kernen op maximaal 2GHz met een Adreno 619-gpu. De soc ondersteunt maximaal Lpddr4x-geheugen op 2133MHz en UFS 2.2-opslag, al is er ook eMMC-ondersteuning. Qualcomm laat de soc maken op 8nm.