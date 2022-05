Google maakt vibraties Pixel 6-smartphones weer sterker in May Update

Google heeft zijn May Update voor Pixel-smartphones uitgebracht. Bij de Pixel 6 en 6 Pro moet deze update de haptische feedback versterken. Na het doorvoeren van de March Update merkten sommige gebruikers op dat vibraties te zwak waren om notificaties en oproepen te voelen.

De May Update bevat 'verbeteringen voor haptische feedback in bepaalde omstandigheden', schrijft Google. Die aanpassing geldt alleen voor de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Gebruikers van die telefoons merkten na het doorvoeren van de March Update dat trillingen zwakker waren geworden. Het is niet duidelijk of die verandering toen met opzet is gedaan.

Gebruikers die de afgezwakte trillingen willen behouden, kunnen in de instellingen de sterkte van de haptische feedback terugschroeven. Google brengt de May Update in de komende weken gefaseerd uit voor Pixel-smartphones vanaf de Pixel 3.

De update moet bij alle Pixel-smartphones een probleem verhelpen waarbij het scherm aangaat zonder dat er interactie is met de gebruiker. Ook moet de update een probleem oplossen waarbij de launcher crasht in bepaalde omstandigheden na het herstarten van het apparaat.