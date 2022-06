Intel stopt nieuwe losse Iris Xe Max-gpu in drie laptops en geeft details

Intel heeft zijn eerste losse gpu, de Iris Xe Max, beschikbaar gesteld in drie laptops van Dell, Acer en Asus. Intel claimt dat dankzij een samenwerking tussen elfde generatie Core-processors het coderen van video met deze gpu sneller gaat dan met een RTX 2080 van Nvidia.

De technologie voor het laten samenwerken van de geïntegreerde gpu en de Iris Xe Max noemt het bedrijf Deep Link. Dat is een software-raamwerk dat schat of een taak goed uitgevoerd kan worden door de igpu, de dgpu of beide. Intel claimt dat dankzij die laatste optie de codering van zijn gpu in Handbrake bijvoorbeeld tot bijna 1,8 maal zo snel is als met een laptop met een RTX 2080 en Core i9-10980HK.

Naast de coderingsprestaties moet de Intel Iris Xe Max op het gebied van gaming ook meer bieden dan Intel tot nu toe heeft gedaan. Het bedrijf spreekt zelf van 'geweldige thin & light-1080p-prestaties in populaire games'. Op die resolutie moet de gpu 30-45fps tonen in games als Shadow of the Tomb Raider, Borderlands 3 en The Witcher 3. Ook twee nieuwe softwareoplossingen, Game Sharpening en Instant Game Tuning, moeten de prestaties hier verbeteren. Onafhankelijke benchmarks van deze prestaties en die op het gebied van codering zijn er nog niet.

Volgens slides van Intel heeft de Iris Xe Max in totaal 96 execution-units en loopt de gpu op een kloksnelheid van 1,65GHz. Hij heeft 4GB Lpddr4x-geheugen tot zijn beschikking, met een bandbreedte van 68GB/s.

De laptops in kwestie zijn de Acer Swift 3x, Asus VivoBook Flip TP470 en de Dell Inspiron 15 7000 2 in 1, die vooralsnog alleen te vinden is bij een Amerikaanse winkelketen. Of en wanneer deze naar de Benelux komen, is nog niet duidelijk.

Intel stelt in zijn bekendmaking verder dat het ook werkt aan zijn lijn van losse gpu's voor desktop-pc's. Het stelt dat de gpu's geschikt zijn voor alle toepassingen, hoog en laag, maar het begint met de introductie van gpu's voor 'value desktops' in de eerste helft van 2021.