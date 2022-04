Lenovo IdeaPad 5 Pro 82L7006PMH Cpu Ryzen 5 5600U (6c/12t) Geheugen 16GB DDR4-3200 Ssd 512GB Wifi Intel Wi-Fi 6 AX200 160MHz Scherm 14", 2880x1800, 90Hz

2020 was het jaar waarin AMD langzaam marktaandeel kon ontfutselen aan Intel na diens jarenlange greep op de laptopmarkt. AMD deed dat met geweld door in een 15W-package maar liefst acht cpu-cores te stoppen, terwijl Intel toen, en nog steeds, niet verder komt dan vier cores, een zeldzame 14nm-cpu daargelaten. De snelste cpu die AMD toen uitbracht, was de Ryzen 7 4800U en die zijn we vervolgens vrijwel exclusief in Lenovo-laptops tegengekomen, waaronder de populaire Yoga Slim 7.

Ook dit jaar is de eerste laptop met een 15W-Zen 3-processor een Lenovo, en wel de IdeaPad 5 Pro. Dat heeft even geduurd, want Zen 3 was al in januari aangekondigd. Ons testmodel is voorzien van een Ryzen 5 5600U-processor met zes cores. Daarnaast valt het scherm op, want de resolutie van het 14"-paneel is 2880x1800 pixels en de verversingsfrequentie is 90Hz in plaats van de gebruikelijke 60Hz. In deze review kijken we naar de IdeaPad 5 Pro en in het bijzonder naar de nieuwe cpu en het scherm.

Behuizing en aansluitingen

De IdeaPad 5 Pro is de opvolger van Lenovo's S540, die het bedrijf kortstondig verkocht in Nederland. In vergelijking met de S540 is de IdeaPad 5 Pro een slagje groter en is het ontwerp meer in lijn met de Slim 7. De behuizing is bijna volledig van metaal gemaakt; alleen de schermranden zijn van kunststof. Veel metaal garandeert geen stevige behuizing, maar hier is dat wel het geval. Het geheel voelt over het algemeen solide aan. Alleen in het midden van het toetsenbord wil de behuizing inveren bij het aanslaan van de toetsen.

De IdeaPad 5 Pro is ook geen bijzonder lichte of compacte laptop. Hij weegt ongeveer 1450 gram en als je bedenkt dat er 14"-laptops zijn die ongeveer een kilogram wegen, dan is de IdeaPad niet bijzonder licht. De behuizing is redelijk dik, waardoor er gewone HDMI- en USB-A-aansluitingen op de zijkant passen. De laptop staat ook redelijk hoog op zijn rubberen voetjes en dat is vermoedelijk om genoeg koellucht aan te kunnen zuigen, want de cpu is in staat om aardig wat energie te verstoken.

Hoewel Lenovo niet heeft geprobeerd de laptop zo dun mogelijk te maken, zijn de randen om het scherm wel zo smal mogelijk gemaakt. De bovenste rand hebben we bij andere laptops wel eens dunner gezien, maar in dit geval zit er niet alleen een webcam - resolutie 1280x720 pixels - in, maar ook een gezichtsscanner en een time-of-flightsensor. De luidsprekers lijken aan weerszijden van het toetsenbord te zitten, maar zijn eigenlijk aan de onderkant van de behuizing geplaatst. De 'basreflexpoort' van de luidsprekertjes komt wel onder de roosters naast het toetsenbord uit, maar waarschijnlijk was het geluid nog helderder geweest als het niet via een bureau zou moeten weerkaatsen. Het toetsenbord is voorzien van achtergrondverlichting die in twee standen te dimmen is en de vlakke toetsen hebben redelijk veel travel. Het oppervlak van de touchpad lijkt van plastic te zijn gemaakt. Het voelt daarmee wat goedkoper aan en glijdt wat minder prettig dan dat van glazen concurrenten.

De IdeaPad 5 Pro heeft vrij veel aansluitmogelijkheden, maar het valt ons tegen dat de HDMI-poort maximaal versie 1.4 van het protocol ondersteunt, waardoor je niet zonder problemen een 4k-scherm op 60Hz kunt aansluiten. De HDMI-aansluiting wordt geflankeerd door twee USB-C-poorten die je wel voor het aansluiten van schermen kunt gebruiken en waarmee de laptop ook opgeladen wordt. Rechts zitten twee gewone USB-A-aansluitingen, die een maximumsnelheid van 5Gbit/s ondersteunen, en een fullsize-SD-kaartlezer is ook van de partij.

Benchmarks - Zen 3 op 15W

De IdeaPad 5 Pro is de eerste laptop met 15W-processor met AMD's Zen 3-architectuur die we hebben getest. Eerder hebben we al de ASUS Zenbook 13 OLED getest, maar die heeft een Ryzen 5 5500U-processor, die nog over Zen 2-cores beschikt. Het onderscheid is makkelijk te zien; als het tweede cijfer in de processoraanduiding even is, dan gaat het om een Zen 3-processor. De 5600U is dus Zen 3 en de 5500U is Zen 2. De Zen 3-architectuur is niet nieuw. Op desktops maakte de nieuwe processors in november 2020 al hun opwachting en in een gamelaptop kwamen we de 45W-versie al tegen. De Zen 3-architectuur is net als Zen 2 op 7nm gemaakt, maar toch heeft AMD de nieuwe architectuur sneller gemaakt dan zijn voorganger, waardoor hij meer instructies per kloktik kan verwerken. Daarnaast liggen de kloksnelheden van de nieuwe cpu's iets hoger dan bij hun voorgangers.

In de IdeaPad 5 Pro zit een Ryzen 5 5600U, een cpu met zes cores, die aan twaalf threads tegelijk kan werken. De kloksnelheid is 2,3GHz, maar er kan uiteraard gebruikgemaakt worden van een boostclock, die bij deze cpu tot maximaal 4,2GHz loopt. Ten opzichte van zijn voorganger, de 4600U, liggen de kloksnelheden 200MHz hoger. Op voorhand verwachtten we dat de 5600U sneller zou zijn dan zijn voorganger. De kloksnelheid ligt wat hoger en de ipc van Zen 3 ligt tot 19 procent hoger dan bij Zen 2. Het resultaat in Cinebench is echter nog beter dan we aanvankelijk verwachtten.

Als we naar de score in Cinebench 20 Multi kijken, zien we dat de 5600U met zes cores ruimschoots sneller is dan de 4800U-processor in de Slim 7, die over acht cores beschikt. Dezelfde prima score zien we in Cinebench 23 Multi, dat we niet op de Slim 7 met 4800U hebben kunnen draaien, maar dat we wel op een MacBook Air met acht cores hebben gedraaid. Hoe komt de 5600U zo snel? De hogere kloksnelheid en efficiëntere architectuur helpen uiteraard, maar als we tijdens het draaien van Cinebench het verbruik in de gaten houden, blijkt ook dat de laptop de cpu alle vrijheid geeft om de kloksnelheden omhoog te gooien. Het verbruik van de cpu package loopt op tot 38 watt en dat kan de laptop gedurende de hele Cinebench-render volhouden. De laptop weet de 38 watt die aan warmte gegenereerd wordt, dus ook netjes af te voeren. Verderop in de review staat een foto van de binnenkant en daarop is te zien dat de laptop van een flinke ventilator is voorzien. Luidruchtig zouden we die overigens niet noemen. Dat komt waarschijnlijk doordat de luchtverplaatsing dankzij de relatief grote diameter al bij lage toerentallen voldoende is om de hardware koel te houden.

We zijn dus onder de indruk van de Cinebench Multi-resultaten, maar als er maar één core wordt belast, moet de 5600U het afleggen tegen de meeste laptops met een Core i7-processor van de Tiger Lake-generatie. Dat geldt ook voor de grafische kracht van de ingebouwde gpu. AMD voorziet de 5600U van een Vega 7-gpu en daarmee is er een extra compute-unit aanwezig ten opzichte van de Vega 6-gpu van de 4600U. De kloksnelheid van de gpu kan nu bovendien oplopen tot 1800MHz en dat was nog 1500MHz bij de gpu van de 4600U.

Toch zien we in de grafische benchmark van 3DMark Night Raid weinig indrukwekkende resultaten. Ja, Vega 7 is sneller dan Vega 6, maar het blijft Vega, de architectuur die al sinds 2017 meedraait en op de desktop al opgevolgd is door Navi en Navi 2. Nu koop je een compacte 14"-laptop meestal niet om op te gamen, dus je moet het belang van een vlotte gpu niet overschatten, maar aan de andere kant maakt steeds meer (grafische) software gebruik van de kracht van de gpu. Over het algemeen zouden we de multicoreprestaties wel als belangrijkste aspect van de cpu aanmerken, maar het mag duidelijk zijn dat AMD niet op alle vlakken de snelste is.

We draaien vervolgens DaVinci Resolve, een video-editor, waarin we een film renderen. Die render duurt een stuk langer dan Cinebench en op die manier wordt zichtbaar of de laptop onder langdurige belasting nog steeds goed presteert. De IdeaPad 5 Pro is in deze situatie wel langzamer dan de Slim 7 met acht cores, maar sneller dan de meeste andere vergelijkbare laptops. De Intel-laptops met maximaal vier cores wordt hier het nakijken gegeven.

Tot slot renderen we een afbeelding in Blender. Dat doen we herhaaldelijk en daarbij noteren we de rendertijd van iedere afbeelding. Bij laptops met slechte koeling zal die rendertijd alsmaar oplopen of zal de lijn een jojo-effect laten zien doordat er throttling optreedt, waarna de cpu langzamer draait, afkoelt en vervolgens de kloksnelheden weer omhoog draait, om vervolgens weer te warm te worden. Dat laatste zie je duidelijk bij de LG Gram 14. De IdeaPad 5 Pro heeft daar weinig last van. Na de vijfde render gaat de cpu iets langzamer lopen, maar daarna blijft de lijn mooi vlak en de rendertijd blijft korter dan bij de Slim 7-laptop met 4600U-processor. De laptop blijft, kortom, snel en heeft in dit scenario in ieder geval geen last van throttling.

Beeldkwaliteit

Niet alleen de processor, maar ook het scherm van de IdeaPad 5 Pro is nieuw. Het scherm heeft een diagonaal van 14" en een resolutie van maar liefst 2880x1800 pixels. Die combinatie hebben we nog niet eerder gezien. Apple gebruikte die resolutie voor de 15,4"-MacBook Pro, maar Lenovo past hem toe op 14", met een iets hogere pixeldichtheid tot gevolg. Daarnaast heeft het scherm een verversingsfrequentie van 90Hz in plaats van de gebruikelijke 60Hz. Doordat je ogen 90 beeldjes per seconde krijgen voorgeschoteld in plaats van 60, moet het beeld er ook vloeiender uitzien. Merk je dat?

Ja, dat merk je, maar het verschil is niet gigantisch. Als je net op een reguliere laptop met een 60Hz-scherm gewerkt hebt en je gaat achter de IdeaPad zitten, voelt het aan alsof alles een stukje soepeler werkt dan op je reguliere laptop. Het is alsof je achter een nieuwe, snellere laptop gaat zitten dan die waarop je daarvoor werkte. Je bent ook zo gewend aan de hogere verversingsfrequentie. Wissel je terug naar de 60Hz-laptop, dan werkt die voor je gevoel wat 'stroperiger' dan de IdeaPad, maar dat gevoel houdt niet lang aan en je bent ook zo weer aan de 60Hz gewend. Hebben we dus 90Hz-schermen nodig op gewone laptops? Dat is de vraag, 90Hz werkt prettig, maar het lijkt niet onmisbaar. Het leidt bovendien over het algemeen tot een kortere accuduur dan een scherm met een lagere refreshrate. In de meegeleverde Lenovo-software, en in Windows uiteraard ook, kun je de verversingsfrequentie makkelijk omlaag zetten naar 60Hz. Werk je veel op de accu, dan is dat een verstandige keuze. Ligt de laptop vaak aan de lader, dan is het een fijne ervaring dat alles net wat soepeler aanvoelt dan op een 60Hz-scherm.

Hoe zit het dan met de andere eigenschappen van het scherm? Het paneel heeft een matte coating en een hoge resolutie. Die resolutie van 2880x1800 pixels is een mooi compromis tussen full hd en 4k. Het geeft duidelijk scherper beeld dan de standaard 14"-full-hd-schermen, maar op een normale kijkafstand is niet te zien dat je over minder pixels beschikt dan met een 4k-scherm. Minder pixels aansturen kost minder energie en dat is weer gunstiger voor de accuduur.

Als we naar de kwaliteit van het scherm gaan kijken met onze colorimeter en Calman-software, zien we in eerste instantie dat we met een goed scherm te maken hebben. De helderheid van 400cd/m² en het contrast van ongeveer 1500:1 zijn zoals we verwachten van goede schermen op dit soort high-end laptops. Kijken we verder, dan blijkt de kalibratie tegen te vallen. De kleurtemperatuur is met 6300 kelvin te laag en dat komt doordat rood in de grijsbalans beter vertegenwoordigd is dan blauw. Erger is dat groen ondervertegenwoordigd is, wat tot een hoge afwijking van 8ΔE leidt. Je kunt dat bijvoorbeeld zien in schermen van Windows Explorer, die in plaats van een witte een wat roze achtergrond lijken te hebben.

Het goede nieuws is dat het scherm wel de volledige sRGB-gamut kan weergeven en waarschijnlijk is de grijsbalans dan ook wel recht te trekken door te kalibreren. Als je de afwijking van de grijswaarden niet meeneemt, komt de afwijking van de primaire en secundaire kleuren zelfs op 2,6ΔE uit. Voor een laptop waarbij de nadruk op het scherm ligt, hadden we echter verwacht dat de kleurweergave al uit de doos goed zou zijn.

Accuduur en upgrades

Een scherm met hoge resolutie en een hoge verversingsfrequentie, dat levert meestal geen beste accuduur op. Lenovo voorziet de IdeaPad 5 Pro van een accu met een capaciteit van 56,5Wh en dat is voor een 14"-laptop gebruikelijk, maar niet bijzonder groot. De Yoga Slim 7 met 14"-scherm kreeg bijvoorbeeld een accu van 60,7Wh en LG stopt een accu van maar liefst 72,2Wh in een 14"-behuizing.

Neem je de hoge resolutie en verversingsfrequentie mee in je verwachtingspatroon, dan is een accuduur van ruim tien uur tijdens webbrowsen prima. Anderzijds, als een lange werktijd op de accu echt belangrijk voor je is, dan is de IdeaPad 5 Pro niet de beste keuze en kun je met bijvoorbeeld een LG Gram langer zonder stopcontact uit de voeten. Bij de PCMark-accutest, die een grotere belasting geeft dan de browsetest, halen we een goede accuduur van ruim vijfenhalf uur, maar de IdeaPad wordt daarbij wel wat meer 'geknepen' dan een LG Gram bijvoorbeeld; de prestatiescore ligt namelijk een stuk lager.

Tot slot nemen we een kijkje onder de motorkap en daar tref je, zoals we eerder al noemden, een flinke ventilator aan. Rechts van die ventilator, onder de zwarte sticker, bevindt zich het werkgeheugen, dat helaas is vastgesoldeerd. De ssd, en eventueel de draadloze netwerkkaart, kun je wel vervangen, net als de accu. Er is geen ruimte om een extra ssd in te bouwen.

Conclusie

De IdeaPad 5 Pro is de eerste door ons geteste laptop die rond een 15W-Zen3-processor is opgetrokken, en de prestaties van die cpu stellen niet teleur. De nieuwe architectuur is snel, maar een groot deel van de snelheid komt ook van het hoge verbruik dat de cpu lange tijd mag aanhouden, waardoor de kloksnelheid hoog blijft. De benchmarkresultaten zijn dus niet per se een goede referentie voor de prestaties van de 5600U, maar eerder voor de manier waarop de IdeaPad 5 Pro geconfigureerd is.

Een ander punt waarop de IdeaPad zich onderscheidt, is het 90Hz-scherm met hoge resolutie. Die resolutie werkt prettig en de hoge verversingsfrequentie ook, hoewel we de noodzaak er niet echt van inzien. Het is jammer dat de kalibratie van het scherm tegenvalt; die hadden we graag beter gezien. De hoge resolutie en verversingsfrequentie zijn ook niet goed voor de accuduur. Die is niet slecht, maar de IdeaPad 5 Pro is op dat gebied ook geen topper.

Ondanks de 14"-schermdiagonaal is de IdeaPad 5 Pro geen meeneemlaptop. Daarvoor zijn er genoeg alternatieven die lichter zijn en een langere accuduur hebben. Wat wel weer een voordeel aan de dikke behuizing is, is de koeling en het aantal aansluitmogelijkheden. USB-A en C zitten er gewoon op. HDMI ontbreekt evenmin, maar ondersteunt slechts versie 1.4 van het protocol.

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we niet van tevoren naar de prijs van deze laptop hebben gekeken en ervan uitgingen dat die rond de 1000 euro lag. Vanuit dat oogpunt biedt de laptop al veel waar voor je geld. De zescore-cpu is vlot, er is 16GB geheugen aanwezig en de ssd is 512GB groot. Bovendien heeft het scherm een hoge resolutie en de unieke 90Hz-eigenschap. Het geheel zit in een stevige metalen behuizing, met genoeg aansluitingen. Op het moment van schrijven is de prijs echter 850 euro en dat maakt de laptop wel heel aantrekkelijk gezien de hardware die je voor dat geld krijgt. Dan kan er ook nog wel een verloopkabel vanaf om je 4k-tv op USB-C aan te sluiten.