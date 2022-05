Maker XMG-laptops waarschuwt voor uitstel nieuwe modellen en prijsverhogingen

De Duitse laptopbouwer Schenker waarschuwt klanten en partners dat uitstel van nieuwe systemen dreigt, omdat Chinese autoriteiten in de Suzhou-regio fabrieken sluiten wegens de omikronuitbraak. In die regio zit onder andere Schenkers leverancier Clevo.

Schenker heeft van lokale partners vernomen dat het DHL-distributiecentrum in Suzhou getroffen is door de reeks sluitingen op last van de autoriteiten. Dat maakt dat onderdelen en laptops die al geproduceerd zijn, met leveringsvertragingen te maken krijgen. "De logistieke bedrijven draaien al op volledige capaciteiten, wat de transportkosten opdrijft en de nieuwe laptopgeneraties merkbaar duurder maakt", meldt Schenker.

Of de leveranciers van het bedrijf, zoals original design manufacturers Clevo en Uniwill, gesloten zijn, meldt Schenker niet. Deze bedrijven hebben wel vestigingen op het Suzhou Industrial Park. Schenker wijst naar een bericht van Forbes van vorige week, waaruit blijkt dat op die locaties fabrieken van Samsung, UMC en Bosch zijn gesloten om de verspreiding van omikron tegen te gaan. Schenker lijkt bang te zijn dat zijn leveranciers ook met lockdowns te maken krijgen. "Vorig jaar troffen de chip- en componenttekorten voornamelijk de markt voor desktop-pc's, maar de situatie dreigt nu ernstiger te worden voor de laptopfabrikanten", aldus de maker van XMG-laptops.

Het bedrijf stelt dagelijks updates van partners te ontvangen over uitstel van leveringen. Daardoor zou het bedrijf niet kunnen zeggen wanneer de eerder dit jaar aangekondigde XMG FUSION 16 of de vernieuwde XMG PRO-serie van laptops met Intel Alder Lake-processors kan uitkomen en ook niet wat de prijzen van deze modellen worden. Een nieuw XMG NEO 15-model met vloeibare koeling kan Schenker wel volgens planning leveren. De Duitse laptopbouwer verwijst verder naar de mislukte nandgeheugenproductie van Kioxia van anderhalve week geleden, om te benadrukken dat het onzeker is hoe prijzen van komende ssd's uit gaan vallen.

Ook het Nederlandse laptopbedrijf BTO uit IJsselstein betrekt odm-modellen van Clevo. BTO laat Tweakers weten vooralsnog geen tekorten te verwachten: "We hebben net een hele hoop voorraad binnen. We denken nog tot de zomer door te kunnen. Als de tekorten aanhouden, kunnen wij er natuurlijk wel mee te maken krijgen." Ook eventuele prijsstijgingen van nandgeheugen raken BTO vooralsnog niet, volgens de woordvoerder.

BTO noemt het bericht van Schenker 'bijzonder': "We hebben gebeld met Clevo en zij weten niets van eventuele dreiging met sluitingen. De productie zit ook in een heel andere regio en Clevo heeft net een strenge overheidscheck op dit gebied met positief resultaat doorlopen."