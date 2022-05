Afbeelding en specs OPPO Pad-tablet met stylus komen naar buiten

OPPO heeft een afbeelding online gezet van zijn aankomende tablet Pad. Een leaker heeft bovendien enkele specs genoemd. De Chinese fabrikant gaat de tablet donderdag presenteren, op het evenement waar het ook zijn Find X5-telefoons aankondigt.

OPPO Pad-teaser

De OPPO Pad heeft in elk geval een stylus en er komt een paarse uitvoering, zo blijkt uit de afbeelding die de fabrikant op Weibo heeft gepost. Ook is te zien dat de tablet een enkele camera aan de achterkant krijgt, terwijl de frontcamera aan de lange kant zit. Dat is ook zo bij de pas aangekondigde Samsung Galaxy Tab S8-tablets, maar bijvoorbeeld iPads hebben de frontcamera aan de korte kant zitten. Er is een USB-C-poort zichtbaar en de render toont ook een stylus met de naam OPPO erop.

Ook zijn er volumeknoppen zichtbaar en een inkeping in de zijkant. Die zou voor een vingerafdrukscanner kunnen zijn, maar het zou ook kunnen gaan om een opening voor een 5G-antenne met mmWave-ondersteuning. De achterkant is zwart of paars met een aantal keer de letters O en P erop.

Leaker Digital Chat Station, die vaak heeft laten zien over specificaties van onaangekondigde producten te beschikken, claimt dat de tablet een 10,6"-scherm heeft met een resolutie van 2560x1600 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. De tablet loopt op een Qualcomm Snapdragon 870-soc en beschikt over een 8360mAh-accu.

OPPO kondigt de tablet donderdag aan, als de fabrikant een online evenement houdt voor zijn Find X5-telefoons. Het is de eerste tablet van de Chinese fabrikant. OPPO is een zustermerk van OnePlus, vivo en realme.