Quicktest Dit is een Quicktest, een nieuw type review waarmee we experimenteren. Aan sommige producten valt niet veel te testen of soms hebben we niet de tijd om ons volledige testprotocol op een product los te laten. Toch kunnen we jullie ook in die gevallen iets vertellen over de goede en slechte aspecten van een product. Op een beknopte manier, dus als Quicktest.

Wat maakt de BTO 15C1387 bijzonder?

Deze laptop is een barebone, je kunt hem op de website van BTO zo configureren als je zelf wilt. De standaarduitvoering heeft een Ryzen 7 7840HS-processor en een RTX 4050-videokaart, maar dat kun je upgraden naar een RTX 4070. Je kunt de hoeveelheid opslag en werkgeheugen kiezen en Windows erbij bestellen of achterwege laten als je zelf een licentie hebt of liever een Linux-distro installeert. De versie waar het in deze review over gaat, is voorzien van een Ryzen 7 7840HS-processor en 32GB werkgeheugen. De ssd is 500GB groot en de videokaart is een RTX 4070 van Nvidia. Het beeldscherm kun je niet aanpassen; dat is altijd een 15,6"-scherm met een resolutie van 2560x1440 pixels en een 165Hz-refreshrate. De prijs voor die configuratie is 1703 euro, hoewel er op het moment van schrijven een kortingsactie loopt waardoor hij 1572 euro kost.

Indruk van de buitenkant

BTO maakt gebruik van een chassis dat het bij Tongfang inkoopt en dat andere laptopbouwers ook gebruiken. De behuizing is volledig van plastic gemaakt en voelt, op het scherm na, stevig aan. Het scharnier van het scherm is vrij slap en biedt weinig weerstand, terwijl je het scherm ook vrij gemakkelijk kunt torderen als je het bij de bovenste hoeken vastpakt. De goedkoopste laptops met RTX 4070-videokaart kosten ongeveer 1300 euro en voor dat geld krijg je doorgaans ook geen premiumbehuizing. Deze BTO zit al iets boven dat prijspunt, maar dat zie je niet aan de behuizing af.

Ook de webcam, met bescheiden resolutie van 1280x720 pixels en de luidsprekers, die een heel mager geluid produceren, overdonderen niet. De touchpad doet dat evenmin met zijn plastic oppervlak, dat in deze prijscategorie van glas had mogen zijn. De harde, korte, klik geeft ook een goedkope indruk. We missen ook een mogelijkheid tot biometrisch inloggen, bijvoorbeeld met behulp van gezichtsherkenning of een vingerafdruk. Dat is iets wat gek genoeg meer fabrikanten van gamelaptops achterwege laten. Wat wel fijn is aan de BTO, is het toetsenbord, dat prettig typt doordat de toetsen veel travel hebben. De achtergrondverlichting is met behulp van de bijgeleverde software in alle kleuren van de regenboog in te stellen.

Ook de aansluitingen vallen op, in zowel positieve als negatieve zin. Er zitten een Mini DisplayPort-aansluiting en een SD-kaartlezer op. Beide kom je op laptops niet vaak meer tegen, dus het is mooi dat deze laptop ze wel heeft. Verder zit er een USB-C-aansluiting op, maar die kun je niet gebruiken om de laptop mee op te laden of een extern beeldscherm op aan te sluiten, dus het nut is heel beperkt. Verder zijn er gigabitethernet en HDMI 2.1. Rechts zitten nog twee gewone USB-A-aansluitingen, die op 5Gbit/s werken, en links zit nog een USB 2.0-aansluiting. Dat is een beetje knullig en voor dit geld hadden dat wel allemaal snelle USB-verbindingen mogen zijn.

Prestaties

Bovenstaande benchmarks zijn een selectie uit alle tests die we draaien op de laptops die we testen. Cinebench Multi geeft een indicatie van de snelheid van de cpu bij belasting van alle cores, terwijl Cinebench Single dat doet voor de belasting van één core. 3DMark geeft een overallscore en splitst die ook uit in aparte scores voor cpu en gpu.

De Ryzen 7-processor in de BTO is vrij zuinig afgesteld (max. 54W) en haalt het niet bij de Intel HX-processors, die veel meer mogen verbruiken (max. 157W). De grafische kaart doet het wel weer heel erg goed en staat bovenaan het lijstje. Hoe goed de laptop presteert, hangt vervolgens van de game af. Is het een spel waarbij een snelle cpu van belang is, zoals een strategygame als Total War? Dan zijn de meeste laptops met een Intel HX-processor sneller. Eist een game juist niet veel van de cpu, zoals F1, dan is de BTO sneller.

Scherm en accuduur

Het 15,6"-scherm in de BTO wordt gemaakt door BOE en heeft een helderheid die 'gewoon goed' is voor gebruik binnenshuis, maar haalt het niet bij de schermen van sommige andere laptops in deze categorie. Het beperkt zich tot het weergeven van de sRGB-kleurruimte, maar doet dat erg netjes. Het scherm heeft een refreshrate van 165Hz, wat betekent dat er iedere 6ms een nieuw beeldje moet klaarstaan, anders treedt er ghosting op. De responstijden van het scherm zijn bij de overgangen van zwart naar wit in ieder geval uitstekend en van 20 naar 80 procent grijs behoorlijk goed. Prima scherm om mee te gamen dus.

Ondanks de vrij zuinige HS-processor is de accuduur van de BTO matig. Bij de browsingaccutest ligt de belasting laag, maar desondanks komt de laptop niet verder dan vierenhalf uur accuduur. Bij een zwaardere belasting met PCMark wordt de accuduur logischerwijs nog wat korter. Voor een gamelaptop is dit overigens geen uitzonderlijke score.

Upgrades

De BTO is een barebone, dus hij is gemaakt om onderdelen te vervangen of te upgraden. De bodemplaat zit met gewone phillipsboutjes vast en daaronder tref je twee DDR5- en twee M.2-slots aan. Ook de draadloosnetwerkkaart kun je vervangen.

Conclusie

Het leuke aan de 15C1387 is dat je hem tijdens het bestelproces helemaal zelf kunt configureren. Wil je liever een RTX 4050-videokaart? Dat kan. Wil je 64GB werkgeheugen, maar heb je aan 250GB opslag al genoeg? Ook die configuratie kun je zelf maken. Wat alleen niet verandert, is het chassis en dat is kwalitatief niet zo hoogstaand. Het plastic voelt goedkoop aan en dat geldt opvallend genoeg ook voor de aansluitingen. Een USB-C-aansluiting die niet multifunctioneel is en een USB 2.0-poort hebben eigenlijk niets te zoeken op een laptop van 1500 euro. De webcam en luidsprekers zijn ook vrij basic en de mogelijkheid tot inloggen met gezichtsherkenning of een vingerafdruk ontbreekt.

De BTO 15C1387 moet het dan ook niet hebben van zijn buitenkant, maar van zijn hardware. Die hardware presteert gewoon goed en dat geldt in het bijzonder voor de RTX 4070. Het scherm haalt bovendien goede responstijden, waardoor je prima kunt gamen op deze laptop. En voor wie wil, is upgraden een fluitje van een cent.