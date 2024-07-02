Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 02-07-2024 09:00 57

Zelf configureren met snelle RTX 4070

BTO 15C1387-laptop Quicktest

02-07-2024 • 09:00

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BTO 15C1387 Review

Quicktest

Dit is een Quicktest, een nieuw type review waarmee we experimenteren. Aan sommige producten valt niet veel te testen of soms hebben we niet de tijd om ons volledige testprotocol op een product los te laten. Toch kunnen we jullie ook in die gevallen iets vertellen over de goede en slechte aspecten van een product. Op een beknopte manier, dus als Quicktest.

Wat maakt de BTO 15C1387 bijzonder?

Deze laptop is een barebone, je kunt hem op de website van BTO zo configureren als je zelf wilt. De standaarduitvoering heeft een Ryzen 7 7840HS-processor en een RTX 4050-videokaart, maar dat kun je upgraden naar een RTX 4070. Je kunt de hoeveelheid opslag en werkgeheugen kiezen en Windows erbij bestellen of achterwege laten als je zelf een licentie hebt of liever een Linux-distro installeert. De versie waar het in deze review over gaat, is voorzien van een Ryzen 7 7840HS-processor en 32GB werkgeheugen. De ssd is 500GB groot en de videokaart is een RTX 4070 van Nvidia. Het beeldscherm kun je niet aanpassen; dat is altijd een 15,6"-scherm met een resolutie van 2560x1440 pixels en een 165Hz-refreshrate. De prijs voor die configuratie is 1703 euro, hoewel er op het moment van schrijven een kortingsactie loopt waardoor hij 1572 euro kost.

BTO 15C1387BTO 15C1387BTO 15C1387BTO 15C1387

Indruk van de buitenkant

BTO maakt gebruik van een chassis dat het bij Tongfang inkoopt en dat andere laptopbouwers ook gebruiken. De behuizing is volledig van plastic gemaakt en voelt, op het scherm na, stevig aan. Het scharnier van het scherm is vrij slap en biedt weinig weerstand, terwijl je het scherm ook vrij gemakkelijk kunt torderen als je het bij de bovenste hoeken vastpakt. De goedkoopste laptops met RTX 4070-videokaart kosten ongeveer 1300 euro en voor dat geld krijg je doorgaans ook geen premiumbehuizing. Deze BTO zit al iets boven dat prijspunt, maar dat zie je niet aan de behuizing af.

Ook de webcam, met bescheiden resolutie van 1280x720 pixels en de luidsprekers, die een heel mager geluid produceren, overdonderen niet. De touchpad doet dat evenmin met zijn plastic oppervlak, dat in deze prijscategorie van glas had mogen zijn. De harde, korte, klik geeft ook een goedkope indruk. We missen ook een mogelijkheid tot biometrisch inloggen, bijvoorbeeld met behulp van gezichtsherkenning of een vingerafdruk. Dat is iets wat gek genoeg meer fabrikanten van gamelaptops achterwege laten. Wat wel fijn is aan de BTO, is het toetsenbord, dat prettig typt doordat de toetsen veel travel hebben. De achtergrondverlichting is met behulp van de bijgeleverde software in alle kleuren van de regenboog in te stellen.

Ook de aansluitingen vallen op, in zowel positieve als negatieve zin. Er zitten een Mini DisplayPort-aansluiting en een SD-kaartlezer op. Beide kom je op laptops niet vaak meer tegen, dus het is mooi dat deze laptop ze wel heeft. Verder zit er een USB-C-aansluiting op, maar die kun je niet gebruiken om de laptop mee op te laden of een extern beeldscherm op aan te sluiten, dus het nut is heel beperkt. Verder zijn er gigabitethernet en HDMI 2.1. Rechts zitten nog twee gewone USB-A-aansluitingen, die op 5Gbit/s werken, en links zit nog een USB 2.0-aansluiting. Dat is een beetje knullig en voor dit geld hadden dat wel allemaal snelle USB-verbindingen mogen zijn.

Prestaties

  • Cinebench 23 - Multi
  • Cinebench 23 - Single
  • 3DMark Time Spy
  • 3DMark Time Spy - Graphics
  • 3DMark Time Spy - CPU
Cinebench 23 - Multi
Laptop Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-95HS Ci9-14900HX GF RTX 4070
30.832
Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-9684 Ci9-14900HX GF RTX 4070
30.351
Acer Predator Helios 16 PH16-71-99ST Ci9-13900HX GF RTX 4070
30.272
Medion Erazer Major X20 Ci9-13900HX GF RTX 4070
28.756
HP Omen Transcend 16-u0190nd Ci9-13900HX GF RTX 4070
25.761
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL Ci7-13700HX GF RTX 4070
23.983
Lenovo Legion 5 16IRX9 Ci7-14650HX GF RTX 4070
23.443
Razer Blade 14 2023 Ryzen 9 7940HS GF RTX 4070
17.302
BTO C-Book 15C1387 Ryzen 7 7840HS GF RTX 4070
17.219
HP Victus 16-s0976nd Ryzen 7 7840HS GF RTX 4070
16.272
Cinebench 23 - Single
Laptop Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-95HS Ci9-14900HX GF RTX 4070
2.261
Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-9684 Ci9-14900HX GF RTX 4070
2.216
Acer Predator Helios 16 PH16-71-99ST Ci9-13900HX GF RTX 4070
2.045
Medion Erazer Major X20 Ci9-13900HX GF RTX 4070
2.040
HP Omen Transcend 16-u0190nd Ci9-13900HX GF RTX 4070
1.933
Lenovo Legion 5 16IRX9 Ci7-14650HX GF RTX 4070
1.931
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL Ci7-13700HX GF RTX 4070
1.890
Razer Blade 14 2023 Ryzen 9 7940HS GF RTX 4070
1.820
BTO C-Book 15C1387 Ryzen 7 7840HS GF RTX 4070
1.781
HP Victus 16-s0976nd Ryzen 7 7840HS GF RTX 4070
1.712
3DMark Time Spy
Laptop Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Legion 5 16IRX9 Ci7-14650HX GF RTX 4070
13.550
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-95HS Ci9-14900HX GF RTX 4070
13.346
HP Omen Transcend 16-u0190nd Ci9-13900HX GF RTX 4070
13.047
Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-9684 Ci9-14900HX GF RTX 4070
13.009
BTO C-Book 15C1387 Ryzen 7 7840HS GF RTX 4070
12.943
Medion Erazer Major X20 Ci9-13900HX GF RTX 4070
12.843
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL Ci7-13700HX GF RTX 4070
12.559
HP Victus 16-s0976nd Ryzen 7 7840HS GF RTX 4070
12.311
Razer Blade 14 2023 Ryzen 9 7940HS GF RTX 4070
11.931
Acer Predator Helios 16 PH16-71-99ST Ci9-13900HX GF RTX 4070
11.919
3DMark Time Spy - Graphics
Laptop Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
BTO C-Book 15C1387 Ryzen 7 7840HS GF RTX 4070
13.233
Lenovo Legion 5 16IRX9 Ci7-14650HX GF RTX 4070
13.232
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-95HS Ci9-14900HX GF RTX 4070
12.995
Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-9684 Ci9-14900HX GF RTX 4070
12.786
HP Omen Transcend 16-u0190nd Ci9-13900HX GF RTX 4070
12.654
Medion Erazer Major X20 Ci9-13900HX GF RTX 4070
12.569
HP Victus 16-s0976nd Ryzen 7 7840HS GF RTX 4070
12.521
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL Ci7-13700HX GF RTX 4070
12.092
Razer Blade 14 2023 Ryzen 9 7940HS GF RTX 4070
12.038
Acer Predator Helios 16 PH16-71-99ST Ci9-13900HX GF RTX 4070
11.458
3DMark Time Spy - CPU
Laptop Cpu/soc Videochip Gemiddelde 3DMark in punten (hoger is beter)
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL Ci7-13700HX GF RTX 4070
16.087
HP Omen Transcend 16-u0190nd Ci9-13900HX GF RTX 4070
15.838
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-95HS Ci9-14900HX GF RTX 4070
15.758
Lenovo Legion 5 16IRX9 Ci7-14650HX GF RTX 4070
15.689
Acer Predator Helios 16 PH16-71-99ST Ci9-13900HX GF RTX 4070
15.449
Medion Erazer Major X20 Ci9-13900HX GF RTX 4070
14.657
Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-9684 Ci9-14900HX GF RTX 4070
14.439
BTO C-Book 15C1387 Ryzen 7 7840HS GF RTX 4070
11.517
Razer Blade 14 2023 Ryzen 9 7940HS GF RTX 4070
11.362
HP Victus 16-s0976nd Ryzen 7 7840HS GF RTX 4070
11.243

Bovenstaande benchmarks zijn een selectie uit alle tests die we draaien op de laptops die we testen. Cinebench Multi geeft een indicatie van de snelheid van de cpu bij belasting van alle cores, terwijl Cinebench Single dat doet voor de belasting van één core. 3DMark geeft een overallscore en splitst die ook uit in aparte scores voor cpu en gpu.

De Ryzen 7-processor in de BTO is vrij zuinig afgesteld (max. 54W) en haalt het niet bij de Intel HX-processors, die veel meer mogen verbruiken (max. 157W). De grafische kaart doet het wel weer heel erg goed en staat bovenaan het lijstje. Hoe goed de laptop presteert, hangt vervolgens van de game af. Is het een spel waarbij een snelle cpu van belang is, zoals een strategygame als Total War? Dan zijn de meeste laptops met een Intel HX-processor sneller. Eist een game juist niet veel van de cpu, zoals F1, dan is de BTO sneller.

Scherm en accuduur

  • Helderheid wit
  • Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
  • Reactietijd 0-100%
  • Reactietijd 100-0%
  • Reactietijd 20-80%
  • Reactietijd 80-20%
Helderheid wit
Laptop Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
HP Omen Transcend 16-u0190nd 2560x1600 16"
689
Razer Blade 14 2023 2560x1600 14"
556
Acer Predator Helios 16 PH16-71-99ST 2560x1600 16"
531
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-95HS 2560x1600 16"
503
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL 2560x1600 16"
475
Medion Erazer Major X20 2560x1600 16"
373
BTO C-Book 15C1387 2560x1440 15,6"
355
Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-9684 2560x1600 18"
341
Lenovo Legion 5 16IRX9 2560x1600 16"
337
HP Victus 16-s0976nd 1920x1080 16,1"
335
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Laptop Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Lenovo Legion 5 16IRX9 2560x1600 16"
0,91
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-95HS 2560x1600 16"
1,94
BTO C-Book 15C1387 2560x1440 15,6"
1,99
Acer Predator Helios 16 PH16-71-99ST 2560x1600 16"
2,78
Medion Erazer Major X20 2560x1600 16"
3,13
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL 2560x1600 16"
3,71
HP Omen Transcend 16-u0190nd 2560x1600 16"
4,08
Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-9684 2560x1600 18"
4,14
Razer Blade 14 2023 2560x1600 14"
5,39
HP Victus 16-s0976nd 1920x1080 16,1"
5,56
Reactietijd 0-100%
Laptop Refreshrate Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Razer Blade 14 2023 240Hz
4,00
Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-9684 165Hz
4,48
BTO C-Book 15C1387 165Hz
4,80
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-95HS 240Hz
5,12
Medion Erazer Major X20 240Hz
5,14
Acer Predator Helios 16 PH16-71-99ST 240Hz
5,14
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL 240Hz
5,56
HP Victus 16-s0976nd 144Hz
10,70
HP Omen Transcend 16-u0190nd 240Hz
27,70
Reactietijd 100-0%
Laptop Refreshrate Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-95HS 240Hz
3,79
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL 240Hz
3,88
Razer Blade 14 2023 240Hz
4,00
Medion Erazer Major X20 240Hz
4,05
Acer Predator Helios 16 PH16-71-99ST 240Hz
4,05
BTO C-Book 15C1387 165Hz
4,50
Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-9684 165Hz
4,64
HP Omen Transcend 16-u0190nd 240Hz
5,80
HP Victus 16-s0976nd 144Hz
9,70
Reactietijd 20-80%
Laptop Refreshrate Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-95HS 240Hz
2,41
Acer Predator Helios 16 PH16-71-99ST 240Hz
2,60
Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-9684 165Hz
3,25
Medion Erazer Major X20 240Hz
4,85
Razer Blade 14 2023 240Hz
6,50
BTO C-Book 15C1387 165Hz
6,70
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL 240Hz
7,72
HP Victus 16-s0976nd 144Hz
16,10
HP Omen Transcend 16-u0190nd 240Hz
17,90
Reactietijd 80-20%
Laptop Refreshrate Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-95HS 240Hz
2,85
Acer Predator Helios 16 PH16-71-99ST 240Hz
3,07
Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-9684 165Hz
3,72
Medion Erazer Major X20 240Hz
4,54
Razer Blade 14 2023 240Hz
5,50
BTO C-Book 15C1387 165Hz
5,50
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL 240Hz
6,01
HP Omen Transcend 16-u0190nd 240Hz
7,10
HP Victus 16-s0976nd 144Hz
13,60

Het 15,6"-scherm in de BTO wordt gemaakt door BOE en heeft een helderheid die 'gewoon goed' is voor gebruik binnenshuis, maar haalt het niet bij de schermen van sommige andere laptops in deze categorie. Het beperkt zich tot het weergeven van de sRGB-kleurruimte, maar doet dat erg netjes. Het scherm heeft een refreshrate van 165Hz, wat betekent dat er iedere 6ms een nieuw beeldje moet klaarstaan, anders treedt er ghosting op. De responstijden van het scherm zijn bij de overgangen van zwart naar wit in ieder geval uitstekend en van 20 naar 80 procent grijs behoorlijk goed. Prima scherm om mee te gamen dus.

  • Accutest browsen
  • PCMark 10 - Accu - Tijd
  • PCMark 10 - Accu - Digital
  • PCMark 10 Accu Essentials
  • PCMark 10 Accu Productivity
Accutest browsen 2013 (180cd/m²)
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
HP Victus 16-s0976nd 70Wh Ryzen 7 7840HS
9u4m
Razer Blade 14 2023 68,1Wh Ryzen 9 7940HS
7u4m
HP Omen Transcend 16-u0190nd 97Wh Ci9-13900HX
5u18m
BTO C-Book 15C1387 62,32Wh Ryzen 7 7840HS
4u38m
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-95HS 90Wh Ci9-14900HX
4u19m
Lenovo Legion 5 16IRX9 80Wh Ci7-14650HX
4u18m
Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-9684 90Wh Ci9-14900HX
4u4m
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL 99Wh Ci7-13700HX
3u58m
Medion Erazer Major X20 62,32Wh Ci9-13900HX
3u41m
Acer Predator Helios 16 PH16-71-99ST 90Wh Ci9-13900HX
2u26m
PCMark 10 - Accu - Tijd
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde accuduur in uren en minuten (hoger is beter)
Acer Predator Helios 16 PH16-71-99ST 90Wh Ci9-13900HX
3u7m
Razer Blade 14 2023 68,1Wh Ryzen 9 7940HS
3u
HP Victus 16-s0976nd 70Wh Ryzen 7 7840HS
2u31m
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-95HS 90Wh Ci9-14900HX
2u30m
BTO C-Book 15C1387 62,32Wh Ryzen 7 7840HS
2u18m
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL 99Wh Ci7-13700HX
2u13m
HP Omen Transcend 16-u0190nd 97Wh Ci9-13900HX
1u59m
Medion Erazer Major X20 62,32Wh Ci9-13900HX
1u51m
Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-9684 90Wh Ci9-14900HX
1u41m
Lenovo Legion 5 16IRX9 80Wh Ci7-14650HX
1u18m
PCMark 10 - Accu - Digital
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Legion 5 16IRX9 80Wh Ci7-14650HX
8.487
Razer Blade 14 2023 68,1Wh Ryzen 9 7940HS
6.314
HP Victus 16-s0976nd 70Wh Ryzen 7 7840HS
6.313
Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-9684 90Wh Ci9-14900HX
4.744
BTO C-Book 15C1387 62,32Wh Ryzen 7 7840HS
4.518
HP Omen Transcend 16-u0190nd 97Wh Ci9-13900HX
4.467
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-95HS 90Wh Ci9-14900HX
4.386
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL 99Wh Ci7-13700HX
4.007
Acer Predator Helios 16 PH16-71-99ST 90Wh Ci9-13900HX
3.213
Medion Erazer Major X20 62,32Wh Ci9-13900HX
2.332
PCMark 10 Accu Essentials
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Legion 5 16IRX9 80Wh Ci7-14650HX
9.556
Razer Blade 14 2023 68,1Wh Ryzen 9 7940HS
7.521
HP Victus 16-s0976nd 70Wh Ryzen 7 7840HS
7.129
Acer Predator Helios 16 PH16-71-99ST 90Wh Ci9-13900HX
7.114
HP Omen Transcend 16-u0190nd 97Wh Ci9-13900HX
6.865
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL 99Wh Ci7-13700HX
6.417
Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-9684 90Wh Ci9-14900HX
6.264
BTO C-Book 15C1387 62,32Wh Ryzen 7 7840HS
5.289
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-95HS 90Wh Ci9-14900HX
5.282
Medion Erazer Major X20 62,32Wh Ci9-13900HX
5.166
PCMark 10 Accu Productivity
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Legion 5 16IRX9 80Wh Ci7-14650HX
8.678
Acer Predator Helios 16 PH16-71-99ST 90Wh Ci9-13900HX
7.372
HP Omen Transcend 16-u0190nd 97Wh Ci9-13900HX
6.809
Razer Blade 14 2023 68,1Wh Ryzen 9 7940HS
6.336
HP Victus 16-s0976nd 70Wh Ryzen 7 7840HS
5.890
MSI Raider GE68HX 13VG-014NL 99Wh Ci7-13700HX
5.882
Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-9684 90Wh Ci9-14900HX
5.454
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-95HS 90Wh Ci9-14900HX
5.418
Medion Erazer Major X20 62,32Wh Ci9-13900HX
5.112
BTO C-Book 15C1387 62,32Wh Ryzen 7 7840HS
4.778

Ondanks de vrij zuinige HS-processor is de accuduur van de BTO matig. Bij de browsingaccutest ligt de belasting laag, maar desondanks komt de laptop niet verder dan vierenhalf uur accuduur. Bij een zwaardere belasting met PCMark wordt de accuduur logischerwijs nog wat korter. Voor een gamelaptop is dit overigens geen uitzonderlijke score.

Upgrades

BTO 15C1387

De BTO is een barebone, dus hij is gemaakt om onderdelen te vervangen of te upgraden. De bodemplaat zit met gewone phillipsboutjes vast en daaronder tref je twee DDR5- en twee M.2-slots aan. Ook de draadloosnetwerkkaart kun je vervangen.

Conclusie

Het leuke aan de 15C1387 is dat je hem tijdens het bestelproces helemaal zelf kunt configureren. Wil je liever een RTX 4050-videokaart? Dat kan. Wil je 64GB werkgeheugen, maar heb je aan 250GB opslag al genoeg? Ook die configuratie kun je zelf maken. Wat alleen niet verandert, is het chassis en dat is kwalitatief niet zo hoogstaand. Het plastic voelt goedkoop aan en dat geldt opvallend genoeg ook voor de aansluitingen. Een USB-C-aansluiting die niet multifunctioneel is en een USB 2.0-poort hebben eigenlijk niets te zoeken op een laptop van 1500 euro. De webcam en luidsprekers zijn ook vrij basic en de mogelijkheid tot inloggen met gezichtsherkenning of een vingerafdruk ontbreekt.

De BTO 15C1387 moet het dan ook niet hebben van zijn buitenkant, maar van zijn hardware. Die hardware presteert gewoon goed en dat geldt in het bijzonder voor de RTX 4070. Het scherm haalt bovendien goede responstijden, waardoor je prima kunt gamen op deze laptop. En voor wie wil, is upgraden een fluitje van een cent.

Pluspunten

Minpunten

Getest

BTO C-Book 15C1387, 32GB ram, 500GB opslag, RTX 4070, geen OS

Prijs bij publicatie: € 1.572,-

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BTO C-Book 15C1387

geen prijs bekend

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Laptops BTO C-Book

Reacties (57)

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lenwar 2 juli 2024 09:18
Voetnoot over het stukje 'het is een barebone', want als je deze laptops een 'barebone' noemt geef je ze wat mij betreft teveel eer.

Onderstaande is gebaseerd op 'mijn ervaring' met BTO (wat een gerebrande Clevo is):

Je kunt inderdaad meerdere versies kiezen. Echte upgrades zijn echter niet van toepassing. De enige upgrades die gaan komen zijn er nu ook. Je zult dus niet in de toekomst een modernere videokaart kunnen krijgen.

Ik heb zelf een x-aantal jaar geleden een BTO gekocht juist om die reden. Ik vond het een fijn idee dat als ik nu een laptop met videokaart XYZ kocht, dat ik dan 5 jaar later een andere videokaart er in kon zetten. Dit kon dus in de praktijk niet. Ik kon wel een vervangende videokaart kopen voor als hij defect was, maar geen modernere. (ik had toentertijd de 'zwaarste versie' gekocht zodat ik even vooruit kon.)

Het feit dat we zelf een paar onderdelen kunnen kiezen is natuurlijk in de basis ook niet echt bijzonder:
https://www.dell.com/nl-n...-16-9640-laptop/cn96006cc
Bij menig Dell kun je ook in diverse versies krijgen.

(( uiteraard kun je wel een andere SSD/geheugen-bankjes er in zetten, maar dat kun je ook bijn vrijwel alle laptops, die niet gesoldeerd zijn ))
Shuriken @lenwar2 juli 2024 10:48
Helaas kan dat bij geen een laptop. Heel wat jaren geleden hadden een aantal laptops een modulaire videokaart met een MXM connector. Die kon je dan in theorie upgraden.

De praktijk was wat weerbarstiger. De videokaarten waren verschrikkelijk duur en moeilijk aan te komen. Daarnaast zat je met de koeling die niet voor elke kaart afdoende is.

Uiteindelijk is men van deze standaard afgestapt.
lenwar @Shuriken2 juli 2024 11:01
Klopt uiteraard. Het verschil is alleen dat BTO suggereert dat het wel kan. Zelfs dit artikel suggereert upgrades.

De term barebone is ook vrij liberaal genomen naar mijn mening. :)
sapphire @Shuriken2 juli 2024 14:40
Helaas kan dat bij geen een laptop.
Nouja de bedoeling is dat dit wel gaat kunnen met de Framework 16 laptops. Hoe dat in de toekomst gaat zijn kan ik natuurlijk niet zeggen maar de intentie van een upgradebare laptopmodule is er wel :)
Shuriken @sapphire2 juli 2024 15:49
Ok, die had ik nog niet gespot. Ze hebben in elk geval onderkent dat je geen videokaart zonder koeler kan verkopen. Opzich is 450 Euro voor een 7700S best redelijk. Benieuwd of er in de toekomst nog andere smaakjes op de markt komen.
cmegens @lenwar2 juli 2024 11:13
Het is juist dit idee dat Framework wel probeert te bedienen. Hoe goed dat gaat werken met de videokaarten gaan we nu pas zien met de 16 inch variant, maar tot dusver is het ze gelukt om de laptops upgradebaar te maken.
Ludwig005 @lenwar4 juli 2024 19:46
Ik heb een U507 liggen. Desktop CPU, los RAM, losse opslag + netwerkkaart, Losse GPU. Zeker te upgraden, heeft MXM connector.
metalmania_666 2 juli 2024 10:40
Ik heb 2 BTO's gehad: de BTO W•BOOK 17M879 en de BTO X•BOOK 17CL875
Op dit moment heb ik een BTO U.BOOK 15U1134 en een paar vrienden ook.
Voordeel vindt ik is dat je wat meer keuzevrijheid hebt dan bij veel andere laptops.
Driver updates zijn idd zeer beperkt maar meestal worden de meeste drivers al door Windows bijgewerkt dus dat heb ik nooit als een probleem ervaren.

De servicedesk vindt ik daarentegen bovengemiddeld goed dus ik kan mij niet vinden in de conclusie die StefanJansen trekt
Ik heb namens een vriend van mij 2 x in de 5 jaar contact gehad betreffende een echt probleem en dat werd snel verholpen. Zelf een paar keer een vraag gesteld en zeer snel antwoord gehad.

Sinds mei ben ik overgestapt naar een SKIKK Vanaheim 15 RTX 4050 omdat BTO niet mijn configuratie kon leveren en is de U.BOOK 15U1134 naar mijn vrouw gegaan.

@PiweD Ik mis de waarden van PCMark 10 klopt dat?
AuteurPiweD Redacteur @metalmania_6662 juli 2024 10:41
Die staan hier als je omlaag scrollt in het testrapport. uitvoering: BTO C-Book 15C1387, 32GB ram, 500GB opslag, RTX 4070
Ik heb ervoor gekozen om niet alle gedraaide benchmarks te tonen, omdat het een quick review is.
metalmania_666 @PiweD2 juli 2024 10:54
Omdat in je review wel de PCMark 10 genoemd wordt, alleen zijn daar geen waarden voor ingevuld:
PCMark 10 - Accu - Tijd 0s
PCMark 10 - Accu - Digital 0,00
PCMark 10 Accu Essentials 0,00
PCMark 10 Accu Productivity 0,00
AuteurPiweD Redacteur @metalmania_6662 juli 2024 11:04
Daar gaat iets niet goed, ik zou zweren dat daar gewoon een accutijd was ingevuld, ik ga het uitzoeken!
Edit: testresultaten weg :( we draaien 'm opnieuw!
Edit2: pcmark accutest is toegevoegd :)

[Reactie gewijzigd door PiweD op 23 juli 2024 10:14]

metalmania_666 @PiweD2 juli 2024 14:50
Dat staat beter :)
JDx 2 juli 2024 09:05
Ik vind die benamingen voor laptop GPU's altijd zo misleidend.
The mobile RTX 4070 might be built on the same architecture as its desktop counterpart, but it has fewer CUDA cores, lower clock speeds, a smaller amount of memory with a smaller bus width, and a vastly lower power draw. The crucial specification for the laptop GPU is power delivery.
Waarom niet gewoon noemen zoals het is, een 4050 ofzo.
LongTimeAgo @JDx2 juli 2024 09:23
Vroeger stond er een "M" achter, wat voor "mobile" stond.
Maar omdat Nvidia zo begon te klooien met Wattage verschillen in laptops (waardoor een laptop met een RTX3060 mobile op 100W bijv beter presteerde dan een laptop met RTX3080 op 65W) hebben ze die M weggehaald en de markt het maar laten uitzoeken...

Ik denk ook de enige reden dat de Lenovo boven aan de charts staat qua GPU performance, is omdat Lenovo z'n laptops qua wattage "unlocked" laat of locked met een 25W of of 50W boost die boven de rest van de concurrenten uit komt.
SultanPindakaas @JDx2 juli 2024 09:10
Hoe zou men dan een 4050 van een laptop willen benoemen? een 4010?
Wolfos @SultanPindakaas2 juli 2024 10:08
4050m volgens de oude benaming lijkt me beter.
Heroic_Nonsense @SultanPindakaas2 juli 2024 09:15
Nou, bijvoorbeeld.

Het is nu niet helemaal eerlijk natuurlijk.
sygys @Heroic_Nonsense2 juli 2024 12:15
Ze zouden toch gewoon zoals het vroeger was, het een M4070 kunnen noemen?
JDx @SultanPindakaas2 juli 2024 09:18
Ja of gewoon hele andere namen, dat kan best toch?
SultanPindakaas @JDx2 juli 2024 09:21
Een M na de cijfers zou inderdaad duidelijker aangeven dat het een mobile/laptop gpu is. Iets met marketing?
sygys @SultanPindakaas2 juli 2024 12:17
Of slow erachter ;) want die laptop kaarten zijn echt heel veel langzamer dan de desktop varianten.
jeroenathome @JDx2 juli 2024 09:19
Bij laptops ga ik er standaard vanuit dat de hardware minder presteert dan in een desktop. Dit is gewoon een gevolg van beperkte energie voorziening en beperkte warmteafvoer. Zolang er mobile voor staat of 4070m is het voor mij wel duidelijk dat het niet een volledige 4070 is.
JDx @jeroenathome2 juli 2024 09:21
Ja dat is prima, net als een 14700H ofzo, maar dat doen ze dus niet.

uitvoering: BTO C-Book 15C1387, 8GB ram, 250GB opslag, RTX 4050

[Reactie gewijzigd door JDx op 23 juli 2024 10:14]

lenwar @JDx2 juli 2024 10:16
Nou zit ik niet heel diep in de materie, maar een GPU is toch meer dan het aantal CUDA-cores en geheugen?

Zolang ze er transparant in zijn is het toch prima? Dus bijvoorbeeld: RTX-4070 en RTX-4070M, dan is dat toch prima? Het geeft alleen de architectuur aan.

In je concrete voorbeeld:
https://technical.city/en...s-GeForce-RTX-4070-mobile
De 4050 (desktop) heeft 2560 CUDA-cores en de 4070 mobile heeft 4608 CUDA-cores. Dus het dan een 4050 noemen klopt dan ook helemaal niet.

Ook bij de 4060 ga je mank (als je naar bovenstaande site kijkt).

Uiteraard zijn de mobile-versies van de desktop-versies echt heel rottig te vergelijken. Bovenstaande site geeft een performanceverschil van 55% tussen de desktopversie en de laptopversie van de 4070-serie. (ik weet niet wat ze precies meten hoor, maar 55% is wel echt heel veel.)

Overigens kun je aan alleen wat getalletjes niet echt een één op één vergelijking maken met praktijkervaring. Er zijn gigantisch veel factoren die meespelen.
JDx @lenwar2 juli 2024 11:13
Ik zeg ook 4050 ofzo die M achter 4070 is er ook niet. Als ze dat doen is het prima ja.

uitvoering: BTO C-Book 15C1387, 8GB ram, 250GB opslag, RTX 4050

Zoals wel bij een processor bijvoorbeeld de 13700H.

[Reactie gewijzigd door JDx op 23 juli 2024 10:14]

Ludewig @JDx2 juli 2024 14:52
Waarom niet gewoon noemen zoals het is, een 4050 ofzo.
De 4070 in laptops is feitelijk een 4060 met een lagere TDP, dus de juiste benaming is wat mij betreft een 4060M of 4060 Mobile.

Wat mij betreft is Nvidia de consument nu gewoon aan het misleiden door verschillende producten dezelfde benaming te geven, en wat mij betreft zouden de autoriteiten (bijv ACM) hierop moeten ingrijpen.
JDx @Ludewig2 juli 2024 15:22
Ik zie het, het heeft niet eens 12GB wat een reden zou zijn om voor een 4070 te gaan.
Frogy 2 juli 2024 09:05
hoe verhoud BTO zicht ten opzichte van framework notebooks?
lenwar @Frogy2 juli 2024 09:25
Ik kende Framework niet, maar zo op het eerste oog komt BTO niet in de buurt van Framework. Dat ziet er echt een stuk beter uit.

BTO is een sticker op Clevo. Clevo's zijn relatief goedkope laptops met relatief hoge specs. Je kunt een paar onderdelen kiezen terwijl je hem besteld (net zoals bij Dell), maar daar houdt het op. Echte upgrades komen er niet bij BTO. Je kunt nu kiezen uit een paar onderdelen. En over 5 jaar zijn diezelfde onderdelen de enige 'upgrades' die er ooit zullen komen (mits op voorraad).

Of Framework het beter gaat doen upgradebaarheid is natuurlijk even afwachten. Daar valt niks over te zeggen op het moment.
thomas_n @lenwar2 juli 2024 11:13
Of Framework het beter gaat doen upgradebaarheid is natuurlijk even afwachten. Daar valt niks over te zeggen op het moment.
Framework heeft al wel iets laten zien op dat gebied, door het uitbrengen van nieuwe, betere onderdelen die in de behuizing van een paar jaar geleden passen, zoals een beter beeldscherm, webcam, nieuwe aansluitingen of zelfs een compleet nieuw moederbord. Of ze dat ook met de videokaart van de Framework 16 zullen doen is inderdaad afwachten, maar hun resultaten tot nu toe zijn wel veelbelovend.

BTO gaat dat inderdaad vrijwel zeker niet doen, als je naar hun resultaten uit het verleden kijkt.
sygys @thomas_n2 juli 2024 12:11
Ik heb ooit een laptop gehad van BTO en mijn ervaring was niet zo best. Ze gebruikte althans toen een aangepaste versie van videokaarten en hadden hiervoor hun eigen graphicscard software updates. Als je dan Nvidia gebruikte kreeg je de melding dat je Nvidia drivers niet kon installeren. Ik heb vanaf dat ik de laptop kocht 1 update gezien die al uit was. Vervolgens is er nooit meer een update uitgebracht. Als dat nog steeds zo is dan raad ik niemand aan zo'n laptop te kopen. Ieder nieuw spel die een update krijgt van Nvidia zal dan al gelijk bij release niet meer werken of niet meer de laatste versie van de drivers kunnen gebruiken.

[Reactie gewijzigd door sygys op 23 juli 2024 10:14]

turkosh @Frogy2 juli 2024 09:21
Er is onlangs nog een review van Framework geweest.
Framework

Prestaties van BTO liggen wat hoger. Accuduur is slechter.

Voor de rest zijn doelstellingen van beide laptops anders. Lange levensduur en onderhoudbaarheid vs Veel voor weinig nu.
SgtElPotato 2 juli 2024 09:10
Waarom kan ik een BTO dan niet configureren met bijvoorbeeld 2-3 HDMI / Displaypoorten? Dat is zo beperkt helaas op laptops.
LongTimeAgo @SgtElPotato2 juli 2024 09:24
Waarom dan niet gewoon 1 USB-C met direct Displayport toegang waarop je een dock/extender kan plaatsen waar weer 3+ HDMI poorten in zitten?
SgtElPotato @LongTimeAgo2 juli 2024 10:14
Omdat je dan toch beperkt bent in bandbreedte.
LongTimeAgo @SgtElPotato2 juli 2024 10:20
Tenzij je van plan bent 3 x 8K 30Hz te draaien valt dat waarschijnlijk behoorlijk mee ;)
lenwar @SgtElPotato2 juli 2024 10:19
Omdat Clevo maar één type moederbord heeft per model en ze geen ruimte willen vrijmaken voor die keuzes. (Want dat zouden ze in theorie grotendeels met een aparte-module moeten kunnen doen.)
StefanJanssen 2 juli 2024 10:13
Ik kan zelf BTO niemand aanraden. Een klein half jaar na aankoop raakte mijn BTO laptop oververhit (en schakelt zichzelf uit na een uurtje op een schone linux installatie met alleen de desktop draaiende. Teruggestuurd, 3 maanden geen laptop, en toen ik de laptop terug kreeg was het probleem niet verholpen. Service is echt belabberd. Het half jaartje dat ik de laptop gebruikte was het echt een fijn apparaat, maar je kan geen service verwachten.
AWiersma @StefanJanssen2 juli 2024 10:36
Volgens mijn collega's stond BTO voor "before take off" omdat ze altijd het idee hadden dat die ging opstijgen. Die dingen hebben echt ontzettend veel moeite om hun warmte kwijt te raken. Ik heb ook een aantal jaar een gehad en vond de service ook om te janken.
Donool @StefanJanssen2 juli 2024 11:44
Hier sluit ik mij bij aan. Wij hebben op werk meer dan 30 BTO laptops (gehad) en ze gaan bijna allemaal stuk binnen een jaar.
Sommigen gingen niet eens aan toen ze nieuw uit de doos kwamen (DOA).

Wat verder opvalt:
  • Ze produceren enorm veel herrie. Als je alleen Windows open hebt en verder niks blazen ze al als een vliegtuig
  • Worden erg heet, ook met de betere koelpasta
  • Bouwkwaliteit is erg slecht: aanknop werkt niet altijd, behuizing is slap, touchpad is slecht
  • Software om de standen zoals "hoge prestaties" of "stil" te beheren is erg matig
_Brake_ 2 juli 2024 09:42
Wat mij het meest tegenstond van mijn BTO laptop, is dat er 1x drivers / firmware voor uitgebracht werd voor het specifieke model, en dat was het dan.
lenwar @_Brake_2 juli 2024 10:00
Klopt. Maar daar is het geld ook naar.

Clevo/BTO is een relatief goedkoop merk. Je zult ook zien dat je een relatief simpele BIOS hebt. Ze doen dus relatief weinig aan productontwikkeling. Het is gewoon snel ontwerpen met minimale eisen en op de markt gooien.
N.B. Dat is natuurlijk prima, maar het zou fijn zijn als ze daar wat transparanter in zijn.

Hierboven heb ik ook even een voetnoot gezet bij het merk BTO/Clevo (mijn ervaring met betrekking tot de term 'barebone'). Ik zou het in elk geval niemand adviseren.
_Brake_ @lenwar5 juli 2024 09:16
Destijds €1600+ voor betaald, dat noem jij relatief goedkoop :?

Bovendien was binnen 3 jaar de accu kapot. Dat verwacht je misschien bij een €500 instapmodel, maar niet bij het drievoudige.
lenwar @_Brake_5 juli 2024 09:29
Inderdaad relatief goedkoop.
Je krijgt bij BTO relatief hoge specs voor het geld dat je ervoor betaald.

Ik had toentertijd 3000 euro neergelegd voor m'n laptop (heb er bijna 10 jaar mee gedaan). Een laptop van Dell (Alienware XPS hutsefluts heette het toentertijd dacht ik) had voor soortgelijke specs toen 1000 euro daar bovenop.

[Reactie gewijzigd door lenwar op 23 juli 2024 10:14]

slaay 2 juli 2024 09:23
Dat samenstellen lijkt niet (meer) te lukken momenteel:
"Dit product lijkt niet op voorraad te zijn."
Bron: https://bto.eu/product/bt...87-vakantie-bonus-versie/

Maar op deze pagina kan dat wel: https://bto.eu/product/bto-cbook-15c1387/

[Reactie gewijzigd door slaay op 23 juli 2024 10:14]

yokovaski 2 juli 2024 09:29
Mijn ervaring met BTO laptops was niet fantastisch. De voordelen heb je vooral bij het kopen en de nadelen mag je dan ervaren in de jaren daarna. Het is mooi dat je veel te kiezen hebt, maar echt uniek is dit nou ook weer niet. Het open maken van de laptop is mogelijk, maar de bouwkwaliteit geeft je niet veel vertrouwen. Uiteindelijk vond ik het vooral een zware en onhandig vormgegeven laptop die verder wel doet wat ie moet doen.

Ik ben recent overgestapt op een Framework 13. Wat een verademing is dat in vergelijking met mijn BTO laptop. Vijf schroefjes los draaien en je bent binnen. En dit alles in een lichte vorm die ook nog premium oogt.
Jumpman 2 juli 2024 10:12
Leuk dat je je BTO kan samenstellen, maar van te voren nadenken over je configuratie en daarna via de Pricewatch de best matchende prijs/kwaliteit laptop te vinden is een beter plan.

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