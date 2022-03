Intel Core i9-12950HX-laptopchip met 16 cores en 24 threads verschijnt online

Er zijn nieuwe Alder Lake-cpu's voor laptops online verschenen. Dat zijn onaangekondigde HX-varianten. Er zijn onder meer processors met 16 cores en 24 threads verschenen, waaronder een i9-12950HX. Huidige Alder Lake-laptopmodellen hebben maximaal 14 cores en 20 threads.

De Alder Lake-HX-processors verschenen onlangs in de Geekbench-database en zijn getest in laptops van Lenovo, merkte Twitter-gebruiker BenchLeaks op. Deze laptop-cpu's met 16 cores zouden gebaseerd zijn op Alder Lake-chips voor desktops, schrijft ook VideoCardz. Daarmee beschikken ze over meer cpu-cores en minder gpu-cores dan de huidige Alder Lake-H-laptopchips.

Dat betreft onder meer een Intel Core i9-12950HX en Core i7-12850HX, die allebei over 8 P-cores en 8 E-cores beschikken voor een totaal van 16 cores en 24 threads. Dat komt overeen met de huidige Core i9-12900-processors voor desktops. Intel komt ook met een Core i5-12600HX, blijkt uit een andere Geekbench-listing. Die processor krijgt overigens 12 cores en 16 threads, net als de huidige Core i5-12600H voor laptops. Die configuratie is niet beschikbaar in een desktopchip.

De i9-12950HX-variant heeft een baseclock van 2,5GHz, een maximale boostsnelheid van 4,9GHz en 30MB L3-cache. De Core i7-12850HX heeft een baseclock van 2,4GHz, een boostclock tot 4,7GHz en 25MB L3-cache. De Core i5-12600HX moet daarbij een baseclock van 2,8GHz, een boostclock van 4,6GHz en 18MB L3-cache krijgen.

Alle HX-varianten krijgen daarnaast een geïntegreerde gpu met 32 execution-units, waar eerdere laptopmodellen gpu's met 96 eu's hebben. De Alder Lake-processors voor desktops hebben ook geïntegreerde gpu's met 32 execution-units. Het is niet bekend wanneer Intel de nieuwe HX-processors uitbrengt. Wccftech schrijft dat dit misschien in mei of juni gebeurt.