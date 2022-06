Webshop toont per ongeluk Intel Arc-gpu in Samsung Galaxy Book 2 Pro

Een Amerikaanse webshop B&H Photo Video bood voor een korte tijd een Samsung Galaxy Book 2 Pro-laptop met een nog niet uitgebrachte Intel Arc-serie gpu aan. De verkooppagina is ondertussen offline gehaald. Op 30 maart vindt de officiële onthulling van Intels Arc-gpu's plaats.

De verwijderde productpagina van de reeds aangekondigde Samsung Galaxy Book 2 Pro onthulde dat de Zuid-Koreaanse fabrikant kiest voor een nieuwe discrete gpu van Intel. Daarmee zou Samsung de eerste zijn waarvan bekend is dat het dergelijke gpu's in laptops gaat gebruiken, zo schrijft VideoCardz. Tot dusver heeft Intel namelijk nog geen partners of een concrete releasedatum bekendgemaakt voor Arc Alchemist; dat vindt op 30 maart plaats. De Galaxy Book 2 Pro komt twee dagen later uit, vermoedelijk direct met een Arc-gpu.

Ook over de prijs van Intels eigen grafische kaarten voor laptops is nog geen officiële informatie bekendgemaakt. Op basis van de prijs van de Galaxy Book 2 Pro in de betreffende webshop is daarentegen te concluderen dat een Arc-gpu niet veel extra gaat kosten. Een huidige Galaxy Book Pro kost in de Verenigde Staten 1310 dollar, terwijl de opvolger met vergelijkbare specificaties en een nieuwe Arc-videokaart 1350 dollar kost via de B&H Photo Video-webshop.

Intel meldt al langer dat de Arc-serie gpu's in de eerste maanden van 2022 uit zouden komen. In eerste instantie is dat de A370M voor laptops. Later moet er ook een variant voor desktops uitkomen. Intel laat de discrete videokaarten door TSMC maken. De kaarten zijn gebaseerd op de Xe-HPG-microarchitectuur en zijn bedoeld voor gaming en het maken van content. Arc onder codenaam Alchemist ondersteunt daarnaast raytracing en kan door middel van Deep Link-technologie een deel van het werk verdelen over de geïntegreerde en discrete gpu of alles zelfs afstaan aan de igpu in de processor.