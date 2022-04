Intel schrapt meldingen dat Arc-gpu's in eerste kwartaal van 2022 uitkomen

Intel heeft op zijn eigen website op de pagina over de Arc-gpu's alle 'Q1 2022'-meldingen verwijderd. Dat is op meerdere plekken op die pagina gebeurd. Dit lijkt te suggereren dat de introductie van deze discrete gpu's, die losstaan van de cpu, wat verder wordt opgeschoven.

Op de pagina over de Arc-gpu van de Intel-website wordt nu alleen gesproken over een komst in 2022, terwijl daar eerder het eerste kwartaal van dit jaar werd genoemd, zo merkte Videocardz op. De tekst Q1 2022 kwam ook pontificaal in beeld tijdens het gedeelte van de CES-keynote van Intel waar het over de Arc-gpu's ging. Het huidige kwartaal werd daarvoor ook al genoemd door Intel als periode waarin de Arc-gpu's op de markt zouden moeten komen.

Het lijkt steeds aannemelijker dat de gehele introductie van deze gpu's een stukje is opgeschoven, speculeert Videocardz. De website haalt ook eerdere geruchten aan dat de introductie van Arc pas in het tweede kwartaal zal plaatsvinden en denkt dat in het huidige kwartaal er misschien alleen sprake zal zijn van een beperkte introductie die puur voor laptops bestemd is. De Arc-gpu's komen daarnaast ook beschikbaar voor desktops en als losse videokaarten, maar wanneer dat zal gebeuren is dus nog onduidelijk.

Dinsdag maakte Intel duidelijk dat het al is begonnen met het leveren van zijn Arc-gpu's aan fabrikanten van pc's en laptops. Het bedrijf noemde een aantal van vijftig laptops en desktops met deze gpu's die binnenkort zouden uitkomen. Intel gaf verder weinig nadere informatie, zoals releasedata, specificaties of prijzen. Tijdens de keynote toonde Intel ook een Alienware X17-laptop en een Lenovo Yoga-convertible die met een Arc-gpu zouden zijn uitgerust, al werd niet gezegd om welke exacte gpu's het precies ging.

De eerste generatie Arc-gpu's van Intel krijgt de naam Alchemist. Er zijn geruchten die spreken over allerlei variaties en verschillende prestatieniveaus. Daarbij kan gedacht worden aan instapmodellen die prestaties moeten leveren die de Nvidia GeForce GTX 1650 evenaren, tot aan high-end videokaarten die op het niveau van de Nvidia RTX 3070 zouden zitten. De Arc-gpu's krijgen ondersteuning voor hardwarematige raytracing en Intels Xe Super Sampling-techniek. Deze XeSS-techniek is een tegenhanger van Nvidia's DLSS en AMD's FSR en is bedoeld voor het upscalen van games.