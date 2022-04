AMD verwacht AM5-platform net als AM4 lang te gebruiken

AMD's president Lisa Su zegt dat klanten kunnen verwachten dat de AM5-socket net als het AM4-platform lang gebruikt zal worden. De president zegt dat het lang gebruiken van sockets goed is voor klanten en ook goed is geweest voor het bedrijf zelf.

Su weet nog niet hoe lang de socket daadwerkelijk gebruikt zal worden, maar zegt dat klanten kunnen verwachten dat het een long-lived-platform zal worden. De uitspraken doet ze in een interview met meerdere media die PC World publiceerde en op moment van schrijven offline is gehaald. Daarnaast zegt ze ook te verwachten dat AM4-producten nog 'een aantal jaar' verkocht zullen worden. De overstap naar AM5 is echter wel nodig 'vanwege de nieuwe I/O'.

AMD gaf in oktober aan met een nieuwe socket te komen die DDR5 en PCIe 5.0 gaat ondersteunen. Daarbij zei het bedrijf ook dat de nieuwe socket AM4-koelers zou ondersteunen. Op dinsdag onthulde het bedrijf dat de Ryzen 7000-cpu's de eerste processors zijn die de AM5-socket gaan gebruiken.

Het nieuwe platform gebruikt de LGA1718-socket, waarbij de pinnen net als bij Intel-cpu's op het moederbord zitten. Bij AM4 gebruikte AMD nog een pin grid array-socket, waarbij de pinnen op de processor zelf zitten. Bij zo'n pga-socket is het risico om de pinnen te beschadigen groter, al is dat volgens AMD niet de primaire reden om over te stappen op lga. Het bedrijf zou op zijn platformen meer contactpunten nodig hebben, waar een lga-socket zich beter voor leent.

De AM4-socket van AMD bestaat al sinds 2016. De sockets van concurrent Intel gaan normaliter twee generaties mee. De huidige socket 1700 is bijvoorbeeld geïntroduceerd met Alder Lake en zal naar verwachting ook nog door de volgende cpu-generatie, Raptor Lake, worden ondersteund.

In het gesprek gaat AMD ook in op het gebruik van DDR5 door het nieuwe platform. Dit geheugen is nu nauwelijks verkrijgbaar. Een van de vragen was dan ook of AMD hier rekening mee heeft gehouden en of het AM5-platform DDR4 ondersteunt. Op dit laatste geeft AMD's onderdirecteur van Product Management, David McAfee, geen antwoord. Wel zegt hij dat AMD samen heeft gewerkt met partnerbedrijven om ervoor te zorgen dat er genoeg DDR5-geheugen geleverd kan worden als de AM5-cpu's in de tweede helft van het jaar in de verkoop gaan.

Als het gaat om de algehele chiptekorten en voorraadproblemen verwacht Su dat dit in ieder geval in de eerste helft van 2022 nog steeds een probleem zal vormen. Wel zegt ze dat het de afgelopen maanden is verbeterd en dat AMD steeds meer levert. Ook zegt Su de klachten van klanten te hebben gehoord dat AMD de laatste jaren minder goedkope processors heeft geleverd en dat dit iets is waar het bedrijf 'aan denkt'. Het lijkt er daarmee op dat AMD overweegt ook goedkopere producten uit te gaan brengen.