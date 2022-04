Registratie toont Z790- en B760-moederborden voor Intel Raptor Lake-cpu's

Moederbordenfabrikant Biostar heeft bij de Eurasian Economic Commission registraties ingediend voor diverse Z790- en B760-moederborden. Het gaat vermoedelijk om opvolgers van de Z690- en B660-modellen voor Intels komende Raptor Lake-processors.

In de registratie bij de EEC worden namen van drie Z790-moederborden genoemd en er staan negen B760-varianten in de lijst. Officieel is er nog niets bekend over de Z790- en B760-chipsets en eventuele moederborden op basis daarvan, maar het ligt voor de hand dat dit gaat om een nieuwe chipset van Intel die samen met de Raptor Lake-processors wordt uitgebracht. Die Alder Lake-opvolger wordt ergens later dit jaar verwacht.

Nieuwe moederborden in ECC-registratie van Biostar Z790 VALKYRIE

Z790GTA

Z790A-SILVER B760GTQ

B760M-SILVER

B760GTN

B760T-SILVER

B760MX5-E PRO

B760MX- PRO

B760MX-C

B760MX-E

B760MH

Raptor Lake-processors gebruiken dezelfde LGA1700-socket als Alder Lake-cpu's en het is aannemelijk dat de processors ook werken op bestaande moederborden met chipsets uit de 600-series. Welke verbeteringen de chipsets uit de 700-series krijgen, is nog niet bekend. VideoCardz suggereert dat de nieuwe moederborden ondersteuning bieden voor de Digital Linear Voltage Regulator. Dat zou een van de nieuwe features van de Raptor Lake-processors zijn; die moet zorgen voor een lager verbruik.

Volgens eerdere geruchten en uitgelekte informatie krijgen de Rocket Lake-chips meer E-cores, voor een totaal van maximaal 24 cores. Dat is 16 bij de Alder Lake-generatie. Ook zouden de nieuwe chips meer L2-cache krijgen en worden er ipc-verbeteringen verwacht. Volgens een mogelijke line-up van Intel Raptor Lake-processors is het topmodel een Core i9-variant met 24 cores en 32 threads.

Intel Raptor Lake-details. Afbeelding: VideoCardz