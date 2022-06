Intel Raptor Lake-cpu met 24 cores en 32 threads verschijnt in benchmarkdatabase

Er is een vroege versie van een Intel Raptor Lake-cpu verschenen in de BAPCo-database. De chip beschikt over 24 cores en 32 threads, blijkt uit de benchmarkresultaten. De Intel Raptor Lake-generatie wordt eind volgend jaar verwacht.

De BAPCo -listing werd opgemerkt door Twitter-gebruiker Komachi_Ensaka. Daaruit blijkt dat de Raptor Lake-desktopchip beschikt over 24 cores en 32 threads. Dat komt overeen met eerdere geruchten, die stellen dat Intel meer efficiënte E-cores zal bieden in zijn volgende generatie processors, terwijl het aantal P-cores gelijk blijft ten opzichte van de huidige Alder Lake-processors. De geteste Raptor Lake-processor beschikt hiermee vermoedelijk over acht P-cores met hyperthreading en zestien E-cores zonder hyperthreading.

De resultaten zijn inmiddels verwijderd, maar Tom's Hardware heeft screenshots van de listing. Het testsysteem beschikte over 32GB aan DDR5-4800-geheugen, hoewel Raptor Lake volgens geruchten officiële ondersteuning voor DDR5-5600 krijgt. De chip wordt aangeduid als 'Genuine Intel 0000', zoals gebruikelijk is voor engineering samples van Intel-cpu's. Er worden geen kloksnelheden vermeld.

Tom's Hardware meldt dat de BAPCo-benchmarkresultaten momenteel langzamer zijn dan die van de huidige Intel Core i9-12900K. Deze resultaten zijn niet indicatief voor de uiteindelijke prestaties van Raptor Lake, aangezien het een vroege testversie van de Raptor Lake-cpu betreft. Die processor zal daarom waarschijnlijk aanzienlijk lagere kloksnelheden hebben dan de uiteindelijke releasechip.

De Raptor Lake-chip presteert in de BAPCo CrossMark-benchmark vergelijkbaarder met een AMD Ryzen 9 5950X, maar ook deze resultaten dienen met een korrel zout genomen te worden, merkt ook Tom's Hardware op. AMD en Nvidia zijn in 2011 uit het BAPCo-consortium gestapt. Dat deden de bedrijven vanwege vermeende bias voor Intel-chips in benchmarkprogramma's van BAPCo.

Intel Raptor Lake moet eind volgend jaar uitkomen. De chips zullen gebruikmaken van socket LGA1700, net als de huidige Alder Lake-chips. De chips zouden volgens geruchten, naast de extra E-cores, over extra L2-cache beschikken en ipc-verbeteringen bieden ten opzichte van Alder Lake. Er verscheen eerder al een mogelijke line-up van Intel Raptor Lake-processors, waaronder een Core i9-variant met 24 cores en 32 threads.