Microsoft-website noemt productnamen onuitgebrachte Intel Raptor Lake-processors

Microsoft lijkt de komst van verschillende onaangekondigde Intel-cpu's te bevestigen. De Windows 11 22H2-supportpagina van het bedrijf noemt verschillende dertiendegeneratie-desktop-cpu's, waaronder niet-overklokbare non-K-varianten en cpu's met lage tdp uit de T-serie.

Microsoft noemt in totaal 22 Raptor Lake-desktopprocessors in zijn lijst met Intel-cpu's die compatibel zijn met Windows 11 22H2, merkt VideoCardz op. Daarvan zijn er tot op heden zes daadwerkelijk aangekondigd en uitgebracht. In de lijst worden daarmee zestien desktopprocessors genoemd waarvan Intel zelf de komst nog niet heeft bevestigd.

De techgigant vermeldt onder meer dertiendegeneratie-Core i3-cpu's, die nog niet zijn uitgebracht. Microsoft noemt ook niet-overklokbare non-K-chips in de Core i5-, Core i7- en Core i9-series, naast processors met T-achtervoegsel, die doorgaans een tdp van 35W hebben. Microsoft noemt echter geen concrete specificaties van de chips.

Intel kondigde zijn eerste cpu's in de dertiende generatie eind september aan en bracht deze vorige week uit. Het bedrijf heeft vooralsnog alleen de Core i5-13600K, Core i7-13700K en Core i9-13900K uitgebracht, naast hun respectievelijke KF-varianten zonder geïntegreerde gpu. Overige desktopprocessors zijn nog niet aangekondigd. Deze processors werden eerder al wel genoemd in uitgelekte informatie van Gigabyte, schrijft VideoCardz. Het is niet bekend wanneer Intel de nieuwe cpu's officieel introduceert of uitbrengt. Intel presenteerde zijn huidige generatie non-K- en T-cpu's tijdens de CES in januari.