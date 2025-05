MSI bevestigt aankondiging Z790-moederborden voor Intel Raptor Lake in september

MSI deelt een teaser waarin het bevestigt dat het zijn komende Z790-moederborden voor Raptor Lake-cpu's op 27 september presenteert. Intel houdt op diezelfde datum een Innovation-evenement, maar bevestigde niet officieel dat het bedrijf dan met Raptor Lake-nieuws komt.

MSI presenteert zijn eerste Z790-moederborden tijdens een The Next Playground - Reframed-presentatie, die op dinsdag 27 september om 17.20 uur Nederlandse tijd wordt uitgezonden. Het bedrijf schrijft op Twitter dat 'de volgende generatie' eraan komt en toont daarbij afbeeldingen van moederborden. Op een van de bijbehorende afbeeldingen is onder meer een logo met de tekst 'MPG Z790 Edge Wifi DDR4' te zien, merkt VideoCardz op.

De Z790-moederborden zijn bedoeld voor Raptor Lake, de volgende generatie processors van Intel. Dat bedrijf heeft nog niet bevestigd wanneer die processors officieel worden aangekondigd. Intel houdt op 27 september wel een Innovation Event. Het was al de verwachting dat het bedrijf dan Raptor Lake introduceert. Dat lijkt nu bevestigd te zijn door MSI, dat op dezelfde datum dus zijn Z790-line-up aankondigt. Intels presentatie begint op 27 september om 17.00 uur Nederlandse tijd, twintig minuten voor de presentatie van MSI.