MSI Z790 MAX-moederbord krijgt overklokpresets tot 6,3GHz in bios-instellingen

MSI gaat het proces om zijn Z790 MAX-moederborden te overklokken eenvoudiger maken. In de bios-instellingen komt een 'P-Core Beyond 6 GHz+'-optie te staan, waarmee het mogelijk is om de Intel Raptor Lake Refresh-cpu's met één klik een singlecoreboost van maximaal 6,3GHz te geven.

X-gebruiker chi11eddog deelt een screenshot van de instelling in de Click BIOS 5-interface van MSI. Daarin zijn zes overklokpresets te zien, waarvan een een singlecoreboost van 6,3GHz en multicoreboost van 5,6GHz kan bewerkstelligen. De functie lijkt bedoeld te zijn voor de aankomende Raptor Lake Refresh-desktopprocessors van Intel, aangezien dat de eerste Intel-cpu's zijn die naar verluidt een Thermal Velocity-boostclock van 6GHz kunnen behalen. Althans, als de KS-varianten niet worden meegerekend.

Chi11eddog stelt dat het screenshot afkomstig is van de bios-instellingen van het topmodel van de nieuwe Z790-serie, de MEG Z790 ACE MAX. Of deze overklokmogelijkheden ook beschikbaar komen voor de andere moederborden in de serie, is nog onduidelijk. De Z790 MAX-moederborden werden in mei aangekondigd en zijn reeds beschikbaar. De Intel Raptor Lake Refresh-cpu's worden in oktober verwacht.

MSI 'Beyond 6Ghz'-optie in bios-instellingen van Z790 MAX-moederborden

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 23-09-2023 13:11 43

23-09-2023 • 13:11

43

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Reacties (43)

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Luchtbakker 23 september 2023 13:44
Gezien de zeer minimale prestatiewinst dat je hiermee behaalt, wat zijn hier de nuttige voordelen hiervan?
computerjunky
@Luchtbakker23 september 2023 14:40
- Een warme game room in de winter :)
- Een straalkacheltje die eruit ziet als een pc is weer eens wat anders.
- De white noise van de koeling fans is voor mensen met tinnitus een voordeel.
Woodsnaps @computerjunky23 september 2023 18:07
Can relate! Vooral die laatste die je benoemd. Zo heb ik er nooit over nagedacht, maar ik heb zulke heftige tinnitus, dat ik het fijn vind om de fans van mijn PC te horen en dat besef komt nu pas door jou! Thx!!
PjotterP @Woodsnaps23 september 2023 21:02
besef je wel dat urenlang whitenoise ook je gehoor verder stuk kan maken.
BlaDeKke @PjotterP23 september 2023 22:36
Hangt dat niet af van hoe hoog het volume is. Ik gebruik ook white noise om men tinnitus te verdoezelen. Ik heb al eens gezocht naar informatie hierover maar nog niets gevonden.
MicaLovesKPOP @BlaDeKke24 september 2023 20:50
Ja, dat klopt. Hoe hoger het volume, hoe sneller je er gehoorschade van oploopt. Als je dus 24/7 ruis hebt, hoeft het helemaal niet luid te zijn om een negatief effect te hebben.
computerjunky
@PjotterP23 september 2023 23:03
Tinnitus heeft niet altijd een verband met gehoorschade. In mijn geval is mijn gehoor prima behalve op de frequentie van de pieptoon.
Tinnitus heeft niet altijd direct iets met het oor te maken maar soms simpelweg met een disconnect tussen de hersenen en het oor. Denk dat als je echt gehoorschade hebt je op moet passen met geluid maar in mijn geval bijvoorbeeld. Ik ben nooit naar de disco gegaan nooit van muziek gehouden en altijd genoten van stilte en het in de natuur zijn. Mijn oren hebben dus echt een luizenleven gehad maar desondanks ben ik de sjaak.

Verder heb je gek genoeg maar een zeer gering volume nodig bij tinnitus white noise.
computerjunky
@Woodsnaps23 september 2023 19:01
Ja ik ben sinds vorig jaar feb. Van de 1 op andere dag de sjaak en erger me ineens niet meer aan mijn fans als ze beginnen te loeien. Ze kunnen me niet hard genoeg draaien.
Jeroen hofman @Woodsnaps24 september 2023 01:26
@Woodsnaps IDD, anders zorg dat er wat muziek, geluid op de achtergrond is
Woodsnaps @Jeroen hofman24 september 2023 08:43
Dat maakt mij tijdens het werken juist weer overprikkeld :’(

[Reactie gewijzigd door Woodsnaps op 27 juli 2024 22:34]

MetalSonic @computerjunky23 september 2023 22:17
Geniale reactie!

Heb zelf een paar jaar last gehad van tinitus. Vooral als ik ging slapen. Bij mij hielp een 8 uur YouTube filmpje van onweer.

Ja last gehad het is uiteindelijk helemaal weg gegaan. Hopelijk blijft het nog lang weg. Ik kan de stilte erg waarderen.
Dit deel ik als een teken van hoop voor wie last heeft.

Ontopic: gaaf dat je bij dit MSI mobo zo makkelijk een overclock aan kan zetten. Prikkelt mij wel om ook hierna een MSI bord te kiezen.
cool1971 @MetalSonic24 september 2023 08:15
Weet je zeker dat het tinnitus was? Daar is namelijk geen behandeling voor.. Loop er zelf al tiental jaren mee.
Jeroen hofman @cool197124 september 2023 11:06
Same here, wist niet dat tinnitus weer weg kan gaan. Met name last bij stilte. Daarom heb ik vaak lichte muziek op de achtergrond, afleiding, niet piekeren.
tinnitus kan veel oorzaken hebben
cool1971 @Jeroen hofman24 september 2023 11:41
Oorzaken (lol) ok, maar genezen kan gewoon niet, ik probeer het vaak gewoon te onderdrukken en dat lukt meestal maar aan één kant en verandert de piep in een zoem. jammer dat er gewoon onzin verspreid wordt hier en nog geplust wordt ook.
lilmonkey @cool197124 september 2023 15:16
Genezen kan absoluut in de gevallen waar de tinnitus geen fysieke oorzaak heeft — met andere woorden, wanneer er geen sprake is van door gehoorschade veroorzaakte tinnitus. Tinnitus kan bijvoorbeeld door depressie, een angststoornis of stress veroorzaakt worden, in welk geval het succesvol behandelen van de depressie, angststoornis of stress ook de tinnitus zal wegnemen. Daarnaast kan door mentale factoren veroorzaakte tinnitus ook behandeld worden los van de behandeling van de mentale problemen zelf, met wisselend succes.
Jeroen hofman @lilmonkey25 september 2023 14:22
precies, en dan nog de vormen van Tinnitus
Ik heb zelf hier veel last van en werkelijk je dag verzieken, concentratie
ik zelf hoor 2 freq links en rechts links hoger dan rechts.
Wanneer iemand tinnitus waarneemt als een toon of piep, is het mogelijk om te bepalen bij welke frequentie die zich bevindt en welk geluidsniveau in decibels er nodig is om de tinnitus te overstemmen. Helaas zegt het geluidsniveau waarmee gemaskeerd moet worden weinig over de ervaren luidheid. De luidheid van de tinnitus houdt weer geen verband met de impact die tinnitus heeft in het dagelijks leven. Een zacht tinnitus geluid kan dus voor de één heel veel impact hebben, terwijl een hard tinnitusgeluid voor de ander veel minder impact heeft..
bronnen genoeg die over tinnitus gaan.
https://www.hoorzaken.nl/?s=tinitus
Maar tja erg vervelend. mengel hoe ik hier met tinitus zit.
Jaren lang in lawaai gestaan in de PA geluidstechniek daarnaast wat misschien ook meetelt heftige dingen meegemaakt met een grote inpackt op welzijn.
Ik heb altijd wel wat muziek zachtjes op de achtergrond, afleiding helpt ook vaak
Ik heb zelf eens gecontroleerd of ik door middel van een toongenerator de frequentie kon vinden en dit dan via de airports in tegefase . helaas is Tinitus niet van buiten wat je oren bereikt.
Piekeren , onrust, vooral stilte zijn de heftige momenten.
Verwijderd @cool197125 september 2023 17:39
Tinnitus kan ook door stress/angst komen, en dan kan het ook gewoon weer weggaan. Als dit niet door een tijdelijke mentale aandoening komt, heb je inderdaad pech.
PredCaliber2 @Luchtbakker23 september 2023 13:46
Vooral voor MSI dat ze hiervoor 5x de prijs kunnen vragen van wat zon moederbord eigenlijk waard is.
Vlizzjeffrey @Luchtbakker23 september 2023 14:19
Dit is voor mensen die het snelste van het snelste willen, verder geen nuttige voordelen.
CaineTanathos @Luchtbakker23 september 2023 14:23
Is dit net niet 'de reden' dat je dit wilt, met als voordeel prestatiewinst?
87Dave @Luchtbakker23 september 2023 14:43
Top van de benchmark lijst halen.

Voor echt gebruikt heeft het geen voordeel, de extra prestatiewinst is verwaarloosbaar. Zelfs voor werk waar tijd besparen waardevol is, heeft dit geen zin want betrouwbaar stabiel zijn zulke overclocks niet.
JWL92 23 september 2023 15:54
waarvan een een singlecoreboost van 6,3Ghz en multicoreboost van 5,6Ghz kan bewerkstelligen.
Maar rechts in het getoonde screenshot staat dat t om 2 cores gaat?
Daarnaast kan het t 2e nummer (voor de overige P cores) tot 5.8Ghz..
TheDeeGee 23 september 2023 17:19
Nooit vertrouwen zulke features, die nemen het niet zo nauw wat voltages betreft.
XiliX @TheDeeGee24 september 2023 08:46
Toch lijkt het me dat een club mensen die een moederbord kunnen ontwikkelen wel weten hoe je de processor voor het moederbord dat ze ontworpen hebben wel kennen.
TheDeeGee @XiliX24 september 2023 10:49
Hier is nog nooit sprake van geweest, bij geen enkel merk.

Als je goed wilt overclocken doe je dat handmatig, en begin je zelfd met undervolten om je CPU te begrijpen.
Verwijderd 23 september 2023 16:46
Stop die extra cash in een gpu, niet in zeer hoge kloksnelheden cpu/ram.
Miglow @Verwijderd23 september 2023 17:18
Behalve als je niet perse gamet maar wel een supersnelle desktop wilt hebben. Ik draai een 5950X met Samsung B-die geheugen om XMR te minen. Met het oorspronkelijk gekochte geheugen deed die CPU 11kh/s, nu 17kh/s. Kostenefficiënt? Nope. Fijn? Absoluut. Daar zit een 6500XT kaart in, voor de 3-4 spellen die ik sporadisch speel op 1440p meer dan zat.
bones @Miglow23 september 2023 22:03
Is dat nog rendabel dan met huidige electra prijzen?
Miglow @bones24 september 2023 06:57
Nee. Maar het scheelt dat mijn woningbouwvereniging 10 zonnepanelen neer heeft gelegd terwijl ik alleen woon. Dit jaar met relatief weinig zon heb ik dan ook recent moeten besluiten om te stoppen met minen.
Ra_gdd 23 september 2023 17:28
Een Intel gen. 12-13 I7 of I9 CPU kan je nauwelijks goed koelen op stock waarden met een highend 360 AIO koeler zoals deze van Corsair.
Zelfs met Artic MX6 koelpasta ertussen.

Dus welk nut heeft deze overklok functie.
Enkel nuttig voor mensen en een custom highend waterkoeling.
Roel1966 24 september 2023 23:44
Ik heb mij nooit zo bezig gehouden met OC want er komt gewoonweg veel meer bij kijken dan alleen simpelweg wat getallen in het bios veranderen. En daarna is het ook een kwestie van trial and error tot hoe ver je cpu gaat en je daar wel even mee bezig bent. Zeker voor de hoofdpc heb ik dat risico nooit genomen en kies dan veel liever voor een stabiel en dan maar iets langzamer systeem.
Kalis 26 september 2023 07:49
ik lees graag reacties, dit is wel lachen hier. Jongens, zo'n OC preset op je moederbord is rotzooi. Voltages staan te hoog, vreselijke timings. Doe het gewoon zelf.
Tourmaline @Blaze8523 september 2023 15:15
DDR5 draait sowieso op een hogere klok, dus hoef je niet over te klokken. Meer bandbreedte.
Die paar % winst merk je in de praktijk weinig van. Mischien in gamning 5 fps meer?

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 27 juli 2024 22:34]

CykkVii @Tourmaline23 september 2023 16:15
5% meer kan vaak nét de nodige push zijn in games omdat je de directe feedback voelt in het besturen
andru123 @CykkVii23 september 2023 19:22
2% performance gaat nooit in 5 fps meer resulteren, waar het merkbaar is. Als je op 60 fps speelt, wordt het 61 fps, “echt” merkbaar. Als je op 250 fps zat, dan met 255 fps gaat het echt verschil maken ;)
CykkVii @andru12324 september 2023 10:52
Ja okay, maar het verhaal van ryzen en hogere kloksnelheden RAM gaat niet over 2% gewinst, er is aanzienlijk meer te winnen.


Hier is bijvoorbeeld een van de vele YouTubers die het verschil constateren, dan hebben we het over bijvoorbeeld op watch dogs alleen al over een verschil van 18 fps tussen laagste en 3600mhz, dit is dan wel ryzen 5000 maar het was ook al aanwezig bij de 3000 series.
https://youtu.be/hRENXwGyP9E?si=8TkAm343HnmzRPhC

[Reactie gewijzigd door CykkVii op 27 juli 2024 22:34]

jaaoie17 @CykkVii24 september 2023 16:03
Das eigenlijk bij games die slecht geoptimaliseerd zijn.
CykkVii @jaaoie1724 september 2023 22:03
Nou ook op battlefield en csgo kreeg ik wel meer fps gewinst, tarkov was al helemaal een breeze met hogere ram kloksnelheden
QwaftZefoni @Blaze8523 september 2023 13:55
aangezien ik voor nieuwe build, wrs met Raptor Lake i5-13600K richting DDR5 wilde, linkjes voor onderbouwing van die bagger bewering?
Brad Pitt @QwaftZefoni23 september 2023 15:34
Is ook onzin, hier op eenvoudig 690 moederbord en ook een 13600 draait een 32GB Kingston 5600 setje honderd procent stabiel op 6400. Vind dat prima zat.

[Reactie gewijzigd door Brad Pitt op 27 juli 2024 22:34]

Wildfire @Blaze8523 september 2023 14:09
Hmmm.... ik draai 64GB (2x32GB) DDR5-6000, weliswaar op AM5 met Ryzen 9 7950X, draait als een tierelier, niets instabiels aan. En ik heb ook nog een i5-13600K met 32GB (2x16GB) DDR5-6000, draait ook als een tierelier.

Waar haal jij de bewering dat DDR5 instabiel is vandaan? Die bewering is gewoonweg onzin.

[Reactie gewijzigd door Wildfire op 27 juli 2024 22:34]

RedDimension @Blaze8523 september 2023 14:10
Er staat in het screenshot DDR speed 8000. Dus nee, dat lijkt mij gewoon DDR 5

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