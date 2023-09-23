MSI Z790 MAX-moederbord krijgt overklokpresets tot 6,3GHz in bios-instellingen

MSI gaat het proces om zijn Z790 MAX-moederborden te overklokken eenvoudiger maken. In de bios-instellingen komt een 'P-Core Beyond 6 GHz+'-optie te staan, waarmee het mogelijk is om de Intel Raptor Lake Refresh-cpu's met één klik een singlecoreboost van maximaal 6,3GHz te geven.

X-gebruiker chi11eddog deelt een screenshot van de instelling in de Click BIOS 5-interface van MSI. Daarin zijn zes overklokpresets te zien, waarvan een een singlecoreboost van 6,3GHz en multicoreboost van 5,6GHz kan bewerkstelligen. De functie lijkt bedoeld te zijn voor de aankomende Raptor Lake Refresh-desktopprocessors van Intel, aangezien dat de eerste Intel-cpu's zijn die naar verluidt een Thermal Velocity-boostclock van 6GHz kunnen behalen. Althans, als de KS-varianten niet worden meegerekend.

Chi11eddog stelt dat het screenshot afkomstig is van de bios-instellingen van het topmodel van de nieuwe Z790-serie, de MEG Z790 ACE MAX. Of deze overklokmogelijkheden ook beschikbaar komen voor de andere moederborden in de serie, is nog onduidelijk. De Z790 MAX-moederborden werden in mei aangekondigd en zijn reeds beschikbaar. De Intel Raptor Lake Refresh-cpu's worden in oktober verwacht.