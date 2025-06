Nederlandse politie vervaagt automatisch gezichten in kentekencamerafoto's

De Nederlandse politie vervaagt sinds oktober automatisch de gezichten van mensen die in foto's van kentekencamera's te zien zijn. Voorheen blurde de politie de foto's handmatig. Tot een jaar geleden zou de politie ongeblurde foto's hebben misbruikt, wat de politie zelf ontkent.

De automatic number plate recognition-camera's zijn gericht op de kentekens van auto's, maar op die foto's kunnen ook inzittenden te zien zijn. De politie zegt sinds 13 oktober de voorruiten automatisch te vervagen, waardoor dit niet meer het geval moet zijn. "Voorheen gebeurde dit blinderen handmatig, wat een erg arbeidsintensieve klus was", schrijft de politie.

Vorig jaar werd bekend dat de politie vijf jaar lang foto's van die anpr-camera's had gebruikt bij 'een klein aantal strafzaken', ook al was daar geen wettelijke basis voor. Volgens de wet mogen die foto's namelijk geen herkenbare personen bevatten. Ook mogen die afbeeldingen maar 28 dagen worden opgeslagen. De politie ontkende later ongeblurde anpr-foto's zonder wettelijke basis te gebruiken, maar gaf wel aan dit te willen mogen.

In Nederland stonden vorig jaar 300 kentekencamera's, waarvan er 55 foto's konden maken van inzittenden. De camera's staan bij snelwegen, provinciale wegen en langs de grens. Ze verzamelen kentekens die kunnen worden gebruikt bij onderzoeken naar zware misdrijven.