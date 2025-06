CBS gaat data van kentekencamera's gebruiken voor onderzoek naar nulemissiezones

Het CBS gaat in de gemeente Utrecht de gegevens van ANPR-camera's gebruiken om onderzoek te doen naar nulemissiezones. Zo wil het gemeenten helpen met het ontwikkelen en monitoren van beleid. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het ministerie van Infrastructuur.

De gegevens van de Automatic Number Plate Recognition-camera's worden door gemeenten, in dit geval Utrecht, verzameld. Voor het onderzoek gaat Utrecht een deel van die gegevens doorgeven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS wil met de ANPR-data kunnen helpen bij onderzoek naar nulemissiezones in gemeenten. Het gaat om zones waar voertuigen die CO₂ en fijnstof uitstoten, niet meer mogen rijden. Om gemeenten te helpen bij het ontwikkelen van die zones, wil het CBS met de ANPR-data meer inzicht krijgen in welke voertuigen die zones nu gebruiken. Het CBS wil kijken naar de doelgroepen die de zones in- en uitrijden, hoe vaak ze dit doen, wat voor voertuigen het zijn en voor welke voertuigen uitzonderingen en ontheffingen van toepassing zijn.

Voor dit onderzoek gaat het CBS het Vesdi-platform gebruiken, waar het CBS sinds 2021 aan werkt. In Vesdi, kort voor Vehicle Emission Shipment Data Interface, staat onder meer informatie over alle Nederlandse bedrijfsvoertuigen, zoals voertuigbezit, ritten en zendingen. Het CBS wil de ANPR-data koppelen aan Vesdi, om zo inzicht te krijgen in welke doelgroepen op welke manier gebruikmaken van nulemissiegebieden.

Het Bureau erkent dat het om privacygevoelige data gaat, zoals camera- en locatiedata. Het CBS heeft daarom 'een grondig afwegingstraject dat bijna een jaar in beslag heeft genomen' gedaan, voordat het besloot de kentekendata te gaan gebruiken. "Tijdens de uitvoering van een data protection impact assessment-proces is geconcludeerd dat het Klimaatakkoord van Parijs en de daaruit voortvloeiende gemeentelijke zero-emissiezones zwaarder wegen dan de relatief beperkte privacyinbreuk die het gevolg is van de verstrekking en verwerking van ANPR-gegevens", zegt Frank Halmans, plaatsvervangend CBS-directeur van de directie Verkeer en Vervoer.

Om de privacy zoveel mogelijk te respecteren, zegt het CBS alleen informatie te krijgen over bedrijfsvoertuigen die de Utrechtse binnenstad in- en uitgaan. Het Bureau zegt de gegevens ook alleen voor andere doeleinden te gebruiken na een nieuw of aanvullend dpia. Het CBS zegt dat andere gemeenten later kunnen aansluiten om ANPR-gegevens aan Vesdi te koppelen.