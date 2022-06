Foto's en specificaties van Alder Lake-non-K-processors verschijnen online

Er zijn foto's en details verschenen over Intels komende non-K-cpu's in de Alder Lake-serie. Deze processors zijn, in tegenstelling tot de huidige Alder Lake-processors, niet overklokbaar. De nieuwe non-K-chips worden begin 2022 verwacht.

De foto's zijn gepubliceerd door DDAA117 op het Chinese sociale medium Zhihu, merkte VideoCardz als eerste op. De afbeeldingen tonen de Core i9-12900 en de Core i5-12600, Core i5-12500 en Core i5-12400. De leaker heeft geen foto's gepubliceerd van Core i7-varianten of van cpu's met F-achtervoegsel, waarvan de geïntegreerde gpu is uitgeschakeld.

Afbeeldingen door DDAA117, via Zhihun

Tegelijkertijd publiceert de Zhihu-gebruiker CPU-Z-screenshots van de chips, en onderschrijft de leaker eerder gepubliceerde informatie van bekende leaker momomo_us. Zo bevestigt DDAA117 dat de Core i9-12900 16 cores en 24 threads heeft, verdeeld over 8 P-cores met hyperthreading en 8 E-kernen zonder hyperthreading. Dat komt overeen met de huidige Intel Core i9-12900K. De P-cores van de processor zouden verder een baseclock van 2,4GHz en een turbofrequentie van 5,1GHz krijgen, en de cpu beschikt over 30MB L3-cache.

Opvallender zijn de drie Core i5-varianten, die allemaal over alleen 6 P-cores lijken te beschikken, en geen E-cores krijgen. De huidige Intel Core i5-12600K beschikt over 6 P-cores én 4 E-cores. De drie Core i5-non-K-chips beschikken allemaal over 18MB L3-cache. De onderlinge verschillen blijven beperkt tot de kloksnelheden.

Afbeeldingen door DDAA117, via Zhihun

De Intel Core i7-12700 is op zijn beurt recent verschenen bij een webwinkel. Die processor krijgt 8 P-cores en 4 E-cores, voor een totaal van 20 threads, net als de Core i7-12700K. De processor krijgt daarnaast 25MB L3-cache. Deze cpu moet verder een kloksnelheid van 2,1GHz en een boostclock van maximaal 4,8GHz krijgen. De retailer in kwestie meldt verder dat de cpu al leverbaar is, terwijl Intel deze nog niet officieel heeft aangekondigd. De webwinkel toont ook nog geen verkoopprijs.

Intel bracht zijn eerste Alder Lake-cpu's begin november uit. Het ging toen om hoger gepositioneerde K- en KF-modellen, in combinatie met de Z690-chipset. Het is nog niet bevestigd wanneer de non-K-modellen precies volgen, maar mogelijk kondigt Intel deze aan tijdens de CES in januari. Momomo_us claimt dat de cpu's medio januari worden uitgebracht.

Line-up Intel Alder Lake-processors voor desktops Model Cores/threads Kloksnelheden

P-cores L3-cache Intel Core i9-12900K 8P + 8E (24 threads) Base: 3,2GHz

Boost: 5,2GHz 30MB Intel Core i9-12900 8P + 8E (24 threads) Base: 2,4GHz

Boost: 5,1GHz 30MB Intel Core i7-12700K 8P + 4E (20 threads) Base: 3,6GHz

Boost: 5,0GHz 25MB Intel Core i7-12700 8P + 4E (20 threads) Base: 2,1GHz

Boost: 4,9GHz 25MB Intel Core i5-12600K 6P + 4E (16 threads) Base: 3,7GHz

Boost: 4,9GHz 20MB Intel Core i5-12600 6P + 0E (12 threads) Base: 3,3GHz

Boost: 4,8GHz 18MB Intel Core i5-12500 6P + 0E (12 threads) Base: 3,0GHz

Boost: 4,6GHz 18MB Intel Core i5-12400 6P + 0E (12 threads) Base: 2,5GHz

Boost: 4,4GHz 18MB Intel Core i3-12300 4P + 0E (8 threads)? Base: nnb

Boost: 4,4GHz nnb Intel Core i3-12100 4P + 0E (8 threads)? Base: 3,3GHz

Boost: 4,3GHz 12MB

*Specificaties non-K-modellen via momomo_us