Details van Intel Alder Lake-laptopprocessors met big.Little-ontwerp verschijnen

De vermeende line-up van Intels komende Alder Lake-laptopprocessors is gepubliceerd. De cpu-maker zou met drie Alder Lake-segmenten voor laptops komen, die gezamenlijk goed zijn voor negentien verschillende modellen.

Volgens de line-up, die door Twitter-gebruiker HXL is gepubliceerd, komt Intel met zes verschillende chipseries, die zijn onderverdeeld in drie segmenten. De cpu's worden gemaakt op 10nm en maken gebruik van een zogeheten big.Little-configuratie. De Alder Lake-processors krijgt twee verschillende soorten cores; de cpu's beschikken over een stel krachtige 'grote' cores en enkele energiezuinige 'kleine' kernen.

De Alder Lake-M-serie omvat volgens de uitgelekte afbeelding verschillende M5- en U9-chips, die respectievelijk bedoeld zijn voor tablets en 'ultradunne' laptops. De M5 chips krijgen een tdp van 5W en één krachtige en vier zuinige cores. Deze chips beschikken daarnaast ieder over een geïntegreerde Intel Xe-gpu met 48 of 64 execution units. De U9-cpu's met tdp van 9W komen beschikbaar met maximaal twee krachtige cores en acht zuinige kernen, en krijgen ook een Xe-gpu, met maximaal 96 eu's.

Het Performance-segment bestaat uit U15-, U28- en H45-chips en is bedoeld voor meer krachtige laptops. De eerstgenoemde serie krijgt een configureerbare tdp van rond de 15W. Intel komt onder andere met een i3-variant met twee krachtige en vier zuinige cores. De afbeelding toont ook i5- en i7-varianten met ieder twee krachtige en acht zuinige cores. De U28-chips krijgen een tdp van maximaal 28W en maximaal zes grote en acht kleine kernen, net als de H45-serie met een tdp tot 45W. De Alder Lake-P-cpu's krijgen daarnaast geïntegreerde gpu's met maximaal 96 execution units.

Alder Lake-S wordt het hoogst gepositioneerde laptopsegment in Intels line-up. Deze chips krijgen een tdp van maximaal 55W. Intel voorziet de processors van acht grote en acht zuinige cores. Opvallend is dat de geïntegreerde Xe-gpu's in deze serie maximaal 32 execution units krijgen, waarmee deze minder krachtig zijn dan de gpu's uit lager gepositioneerde modellen. Vermoedelijk zijn deze Alder Lake-S-chips bedoeld voor laptops met een losse gpu.

Alder Lake wordt de twaalfde generatie Core-processors van Intel. Het bedrijf komt met desktop- en laptopvarianten in die serie, die beide op een verbeterd 10nm-procedé van Intel worden gemaakt. De cpu-maker onthulde in januari de eerste details van Alder Lake tijdens een CES-presentatie, waarin het bedrijf al bevestigde dat de processors twee verschillende soorten cores zouden gebruiken. Een jaar geleden gingen daarover al geruchten rond. Alder Lake wordt in de tweede helft van dit jaar verwacht.