Gerucht: Intel komt met desktop-cpu's met 16 cores in big.Little-configuratie

Intel gaat wellicht desktopprocessors met een big.Little-configuratie uitbrengen. De cpu's zouden bestaan uit maximaal acht grote en acht kleine cores. Het zou gaan om de Alder Lake-S-generatie, die na Comet Lake-S en Rocket Lake-S verschijnt.

Volgens informatie van een Chinees bulletinboard en Twitter-gebruiker momomo_us krijgen de Alder Lake-S-processors een nieuwe lga1700-socket en komen er versies met tdp's van 80 en 125W. Ook zou Intel een 150W-versie overwegen. Intel zou in de Alder Lake-S-generatie ook versies zonder de kleine cores uitbrengen. De bronnen noemen drie configuraties, allemaal uitgerust met een igpu.

Het is niet duidelijk hoe betrouwbaar de informatie is. Eerder is er nog geen informatie over Alder Lake-S naar buiten gekomen. Als de informatie klopt en de tijdlijn juist is, krijgen de processors waarschijnlijk Golden Cove-cores in combinatie met Atom-cores van de Gracemont-generatie. Intel toonde die cores al op een roadmap.

Alder Lake-S wordt vermoedelijk op 10nm gemaakt en wordt verwacht na Rocket Lake-S. Laatstgenoemde wordt nog op 14nm gemaakt en was eerder te zien op een uitgelekte roadmap die Tweakers publiceerde. Rocket Lake-S zou in 2021 verschijnen, Alder Lake-S laat vermoedelijk dus nog een aantal jaren op zicht wachten.

De big.Little-configuratie is al jarenlang gangbaar bij ARM-processors voor bijvoorbeeld smartphones. Daarbij worden krachtige cores gecombineerd met zuinige cores. Dat is vooral relevant voor apparaten die op een accu werken, waarom Intel dat wil toepassen op desktop-cpu's is niet bekend. Het gerucht betreft specifiek Alder Lake-S, waarbij de S aangeeft dat het om desktopprocessors gaat.

Intel heeft eerder al zijn Lakefield-generatie met big.Little-ontwerp aangekondigd. Dat zijn processors met vier grote en één zuinige core. De Lakefield-chips zijn bedoeld voor mobiele apparaten en komen vermoedelijk later dit jaar uit in vouwbare pc's.