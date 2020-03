Australische toezichthouder klaagt Facebook aan wegens Cambridge Analytica

De Australische privacytoezichthouder klaagt Facebook aan vanwege het Cambridge Analytica-schandaal. De waakhond stelt dat het socialemediabedrijf de privacywetten van het land heeft overtreden door meer data te verzamelen dan aanvankelijk het idee was.

De Office of the Australian Information Commissioner begint een federale rechtszaak tegen het bedrijf, schrijft de waakhond. De zaak draait om de app This Is Your Digital Life, die door Cambridge Analytica werd misbruikt om informatie te verzamelen van inwoners van het land. De data, die niet alleen van gebruikers maar ook van hun vrienden kwam, werd misbruikt voor gerichte politieke berichten en advertenties. De app zou namen, e-mailadressen, geboortedatums en Vind-Ik-Leuks van 311.127 Australiërs hebben verzameld. De meesten van die gebruikers hadden de app zelf niet geïnstalleerd. Hun data werd verzameld via andere gebruikers met wie ze vrienden waren. Dat gebeurde tussen maart 2014 en mei 2015, staat in de aanklacht.

Volgens de toezichthouder lag het probleem voor een groot deel bij Facebook. "We zien dat het ontwerp van het Facebook-platform het voor gebruikers moeilijk maakte om redelijke keuze en controle te houden over hoe hun persoonlijke informatie werd geopenbaard", schrijft de toezichthouder in de aanklacht. "Facebooks standaardinstellingen faciliteerden het openbaren van persoonlijke en gevoelige informatie." Facebook had volgens de waakhond ook meer 'redelijke stappen moeten zetten' om gebruikersinformatie te beschermen.

Facebook is daarmee volgens de toezichthouder in overtreding van de Australian Privacy Principles, de uitvoering van de privacywet in het land. De aanklacht draait specifiek om de overtreding van drie van die 'principes'. Ten eerste is er het feit dat Facebook informatie gebruikte voor een ander doel dan waarvoor die werd verzameld. Ook had Facebook stappen moeten zetten om de informatie te beschermen tegen misbruik en, in het specifieke geval van Cambridge Analytica, tegen 'niet-geautoriseerde toegang'. Facebook kan een boete krijgen van 1,7 miljoen Australische dollars, omgerekend iets minder dan een miljoen euro, per overtreding. Facebook heeft al vaker boetes gekregen voor het schandaal. In Brazilië kreeg het bijvoorbeeld onlangs een boete van 1,5 miljoen euro. In Amerika trof het bedrijf een schikking voor vijf miljard euro en moest het interne herstructurering doorvoeren.