Facebook zet tienduizenden apps op non-actief na Cambridge Analytica-onderzoek

Facebook heeft tienduizend app op non-actief gezet als onderdeel van zijn App Developer Investigation, die het vorig jaar begon na het Cambridge Analytica-schandaal. Aan de schorsing liggen 'verschillende redenen' ten grondslag.

Bij het App Developer Investigation heeft Facebook naar eigen zeggen miljoenen apps tegen het licht gehouden waarvan tienduizenden inactief zijn gemaakt. Om hoeveel apps het precies gaat en waarom de apps zijn geschorst meldt het bedrijf niet maar wel claimt Facebook dat er slechts zo'n vierhonderd ontwikkelaars achter zouden zitten. Ook gaat het om veel apps die nooit live hebben gestaan en zijn in veel gevallen apps geschorst omdat de ontwikkelaar niet reageerde op het verzoek voor meer informatie.

Facebook test apps op de mogelijkheid om er misbruik mee te plegen en bij zorgen hierover volgt een onderzoek naar de ontwikkelaar en een technische analyse naar de activiteit op het platform. Uiteindelijk kan ook verwijdering van Facebook volgen maar hoe vaak dat precies is gebeurd is eveneens onduidelijk. Het bedrijf spreekt van 'enkele keren'. Die apps zouden zich schuldig gemaakt hebben aan het inbreuk op het beleid, het ongepast delen van Facebook-data en het beschikbaar maken van data zonder daarbij de identiteit van personen deugdelijk te beschermen.

Facebook noemt als enige voorbeeld van een verbannen app 'myPersonality', die data met onderzoekers en bedrijven deelde, daarbij te weinig bescherming bood en weigerde mee te werken aan een audit. Verder noemt Facebook het nemen van juridische stappen tegen de apps Rankwave, LionMobi en JediMobi, omdat deze over de schreef gingen.

Facebook begon met het doorlichten van apps met zijn App Developer Investigation in maart 2018 na het schandaal waaruit bleek dat Cambridge Analytica op grote schaal via een omweg gebruikersgegevens doorsluisde. In mei vorig jaar had het bedrijf tweehonderd apps geschorst, in augustus was dat opgelopen tot vierhonderd.