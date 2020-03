Intel: 10nm is minder productieve chipnode dan 14nm en 22nm

Intel meldt dat zijn huidige 10nm-chipnode niet zo productief wordt als 14nm en 22nm. Met zijn 7nm-chipproductie, die eind 2021 van start moet gaan, hoopt Intel weer aansluiting op zijn concurrenten TSMC en Samsung te krijgen.

Intels financiële topman George Davis erkent dat 10nm 'niet de beste node wordt die Intel ooit gehad heeft'. "Het gaat minder productief dan 14nm en dan 22nm worden, maar we zijn enthousiast over de verbeteringen die we zien en we verwachten de 7nm-periode met een veel beter vooruitzicht wat prestaties betreft te starten, eind 2021."

Davis gaf tijdens een Morgan Stanley-conferentie een toelichting op de huidige staat van Intels chipproductie, schrijft Tom's Hardware. Volgens Davis zit Intel in het 10nm-tijdperk en verbetert de productie. "We beginnen de acceleratie aan de procedékant te zien, om zo op peil te komen in de 7nm-generatie en leiderschap terug te pakken in de 5nm-generatie", zei hij. Intel heeft nog niet bekendgemaakt wanneer het zijn 5nm-productie wil starten.

Het is niet duidelijk wat hij met leiderschap terugpakken bedoelde. TSMC is bezig zijn 5nm-productie op te schalen en de verwachting is dat de massaproductie van 3nm bij dat Taiwanese bedrijf eind 2022 een feit is. Intels 10nm is wat features op nanoschaal betreft wel te vergelijken met TSMC's huidige 7nm-productie, maar onbekend is hoe die vergelijking bij komende nodes uitpakt. Mogelijk had Davis het over een economische vergelijking en verwacht Intel met 5nm weer even rendabel zijn chips te kunnen produceren als concurrenten, wellicht ook omdat de grote chipfabrikanten dan allemaal euv-machines gebruiken. Samsung en TSMC zijn daar al mee begonnen, Intel doet dat bij 7nm.

Intel had grote moeite om zijn 10nm-massaproductie rendabel in gang te zetten. Het bedrijf had zich naar eigen zeggen agressieve doelen gesteld wat de verkleining van chipfeatures bij de overstap van 14nm naar 10nm betreft. Inmiddels zijn de op 10nm geproduceerde Ice Lake-processors uit en is de op 10nm+ gemaakte Tiger Lake-generatie in ontwikkeling, maar het bedrijf brengt dit jaar ook op 14nm gemaakte Comet Lake-processors uit en de opvolgende Rocket Lake-generatie voor desktops zou in 2021 ook nog op een 14nm-procedé gemaakt worden.