Intel verwacht na 2021 productieprocedé weer elke 2 tot 2,5 jaar te verkleinen

Intel-ceo Bob Swan zegt dat zijn bedrijf op schema ligt om het productieprocedé om de twee of tweeënhalf jaar te verkleinen. Dat moet gebeuren vanaf eind 2021, als Intel zijn eerste 7nm-producten uitbrengt. Intel produceert al sinds 2014 op 14nm.

In een toelichting op de kwartaalcijfers, waarvan een verslag is te lezen bij SeekingAlpha, bevestigt de topman dat Intel eind 2021 zijn eerste 7nm-product uitbrengt. Dat zal geen processor zijn, maar een gpu voor datacenters. De eerste processors die op 7nm worden gemaakt, komen vermoedelijk pas in 2022 uit.

Swan verwacht dat Intel vanaf het 7nm-procedé weer uitkomt op een tweejaarlijkse cadans. Daarmee zou de processormaker weer voldoen aan de Wet van Moore. Volgens Swan heeft Intel veel geleerd van de moeizame overstap naar 10nm. De directeur geeft toe dat het verkleinen van het productieprocedé een flinke uitdaging is geweest de afgelopen jaren. Intel produceert sinds 2014 op 14nm en doet dat nog steeds. Inmiddels is de overstap naar 10nm begonnen, maar dat gaat gestaag. Momenteel maakt Intel alleen enkele laptopprocessors op dat kleinere procedé. Wel claimt Intel dat de yields nu inmiddels de eigen verwachtingen overtreffen.

Intel behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 19,2 miljard dollar, gelijk aan de omzet een jaar eerder in hetzelfde kwartaal. De operationele winst bedroeg 6 miljard dollar, 6 procent minder dan de winst van 6,4 miljard dollar een jaar eerder.