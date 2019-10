Intel komt in 2021 met lga4677-socket voor serverprocessors met pci-e 5.0

Intel komt in 2021 met de lga4677-socket als opvolger van de huidige lga3647-socket en de komende lga4189-variant. Het gaat om een socket voor Xeon-processors; het bijbehorende Eagle Stream-platform krijgt pci-e 5.0- en ddr5-ondersteuning.

Intel heeft zelf nog geen details gegeven over de nieuwe socket, maar TE Connectivity, een bedrijf dat sockets produceert, heeft informatie over lga4677 online gezet. Twitter-gebruiker Kazuki Kasahera toont een foto van een roadmap waarop de nieuwe socket staat en @momomo_us ontdekte een technisch document van de lga4677-socket op de TE-website.

De nieuwe lga4677-socket krijgt zoals de naam aangeeft 4677 pinnen. Dat is een flinke verhoging ten opzichte van de huidige lga3647-socket, die voor high-end Xeon-processors wordt gebruikt. Momenteel zijn dat de Cascade Lake-SP-processors, die maximaal 56 cores hebben.

De extra pinnen kunnen gebruikt worden voor de extra bandbreedte die nodig is voor pci-e 5.0. Ook kan Intel de extra pinnen inzetten voor andere i/o-eigenschappen, zoals meer geheugenkanalen. De socket is onderdeel van het Eagle Stream-platform, dat ook ddr5-ondersteuning krijgt. In 2021 moet de lga4677-socket op de markt komen. Tegen die tijd brengt Intel als het goed is zijn eerste 7nm-producten uit. Of er ook 7nm-processors naar de socket komen, is nog niet bekend.

Volgend jaar verschijnt nog de lga4189-socket in combinatie met een platform dat pci-e 4.0-ondersteuning heeft. Van deze socket liet TE een prototype zien. Informatie hierover werd al in september bekendgemaakt. De lga4189-socket is gemaakt voor Intels komende Cooper Lake- en Ice Lake-serverprocessors. Die chips worden respectievelijk op 14nm en 10nm gemaakt.