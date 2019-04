Intel introduceert Xeon Cascade Lake-serverprocessor met 56 cores

Intel introduceert de tweede generatie van zijn Xeon Scalable-processors voor servers. De Cascade Lake-Xeons hebben meer cores en hogere kloksnelheden dan de vorige generatie. Het topmodel is de Xeon Platinum 9282 met 56 cores.

De Xeon Platinum 9200-serie bevat het nieuwe topmodel in Intels lijn van serverprocessors. Om tot 56 cores te komen plakt Intel twee Cascade Lake-dies met ieder 28 cores aan elkaar. Eind vorig jaar maakte Intel al bekend met nieuwe Cascade Lake-processors te komen, maar toen sprak de fabrikant nog van maximaal 48 cores. Nu zijn de definitieve specificaties bekend.

Intel geeft de nieuwe serverprocessors twaalf geheugenkanalen met ondersteuning voor ddr4-2933-geheugen en iedere cpu heeft de beschikking over veertig pci-e 3.0-lanes. Optane-ondersteuning ontbreekt bij de Platinum 9200-serie. Volgens AnandTech is dat omdat de processors bedoeld zijn voor situaties waarin niet het geheugen, maar cpu-kracht de beperkende factor is. Intel verkoopt de processors niet los en maakt geen prijzen bekend. De cpu's worden als bga-package geleverd aan fabrikanten die er complete servers omheen bouwen.

Cores/threads Kloksnelheid Turbofrequentie L3-cache Tdp Xeon Platinum 9282 56/112 2,6GHz 3,8GHz 77MB 400W Xeon Platinum 9242 48/96 2,3GHz 3,8GHz 71,5MB 350W Xeon Platinum 9222 32/64 2,3GHz 3,7GHz 71,5MB 250W Xeon Platinum 9221 32/64 2,1GHz 3,7GHZ 71,5MB 250W

Naast de nieuwe Xeon Platinum 9200-processors introduceert Intel ook een nieuwe Platinum 8200-serie. De processors in deze serie hebben maximaal 28 cores en gebruiken de reguliere lga3647-socket. Verder zijn er nieuwe Gold 6200-, Gold 5200-, Silver 4200- en Bronze 3200-series. Op de Silver- en Bronze-series na, krijgen alle nieuwe serverprocessors ondersteuning voor Optane-geheugen.

Verder hebben de Cascade Lake-cpu's over het algemeen meer cores en hogere kloksnelheden dan dezelfde processors van de vorige generatie. Vorig jaar lichtte Intel al de hardwarematige wijzigingen toe die zijn toegepast voor bescherming tegen de Spectre- en Meltdown-kwetsbaarheden.

Er komen speciale uitvoeringen met ondersteuning voor grote hoeveelheden werkgeheugen. Modellen met een L achter de naam, die staat voor Large Memory Support, ondersteunen tot 4,5TB. M-versies, ondersteunen tot 2TB en de reguliere varianten kunnen overweg met maximaal 1,5TB ram.

Intel brengt diverse aangepaste versies uit, waaronder N-modellen die voor netwerkvirtualisatie zijn geoptimaliseerd en T-varianten die een lange levensduur hebben. Ook komen er S-versies met optimalisaties voor zoekfunctionaliteit. F-varianten maakt Intel niet meer. Bij de vorige generatie Cascade Lake-processors waren dat de uitvoeringen met Intels Omni-Path.

De nieuwe Cascade Lake-serverprocessors van Intel worden net als hun Skylake-voorgangers gemaakt op een 14nm-procedé. Ze krijgen later dit jaar concurrentie van AMD's tweede generatie Epyc-processors, die gebruikmaakt van 7nm-chiplets en in uitvoeringen met 64 cores beschikbaar komt.