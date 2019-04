KLM biedt draadloos entertainment aan in zijn Boeing 747-400's

KLM-passagiers die reizen in een Boeing 747-400 van de luchtvaartmaatschappij, kunnen sinds deze week gebruikmaken van een draadloos entertainmentsysteem. Reizigers kunnen hiermee een selectie van het in-flight entertainmentaanbod naar hun eigen mobiele toestellen streamen.

KLM laat in een persbericht weten dat passagiers via het wireless entertainmentsysteem de keuze hebben uit meer dan tweehonderd films en series. Via een lokale server aan boord van het toestel kan de reiziger gratis content naar een laptop, smartphone of tablet streamen. Het nieuwe entertainmentsysteem in de Boeing 747-400’s van KLM werd geïnstalleerd door het bedrijf AirFi.

KLM vervangt zijn Boeing 747’s in de komende jaren door zuinigere, tweemotorige toestellen, maar besloot het huidige ingebouwde systeem toch nog aan te vullen met het draadloze platform. Het is uitsluitend beschikbaar op de Boeing 747. Op de overige lange afstandsvluchten investeert KLM in wifi. Ook in die vliegtuigen wordt het mettertijd mogelijk om draadloos een entertainmentaanbod naar mobiele toestellen te streamen.