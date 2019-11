Piloten 'tekenen' Boeing 747 op de radar met Boeing 747

Steeds meer luchtvaartmaatschappijen nemen afscheid van hun Boeing 747's, zo ook het Israëlische El Al. De airliner deed dat op een bijzondere manier; door tijdens de laatste vlucht met het toestel een Boeing 747 op de radar te tekenen.

De piloten van El Al maakten zondag tijdens vlucht LY1747 van Tel Aviv naar Rome een omvangrijke omweg met hun 747-400. Een uur en drie kwartier vlogen ze boven de Middellandse Zee om zo op de radar de contouren van het vliegtuig achter te laten. Het resultaat van de vliegtuigtekening is te zien op Flightradar24.

Luchtvaartmaatschappij El Al had sinds 1971 Boeing 747's in gebruik. De laatste 747-vlucht werd uitgevoerd met 747 4X-ELC, een toestel waar de luchtvaartmaatschappij sinds 1995 passagiersvluchten mee uitvoerde. De Boeing 747, ook bekend als de Jumbo Jet, bestaat sinds 1969. Tot de komst van de Airbus A380 in 2007 was de 747 het grootste passagiersvliegtuig ter wereld.

Het is niet voor het eerst dat piloten een tekening maken op de radar met een vliegtuig. Zo werd er al eens een Boeing 787 in de lucht getekend, tijdens een testvlucht van dat betreffende toestel. Flightradar24 heeft een verzameling met 'sky art' online staan.