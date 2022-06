Intel Alder Lake-laptopprocessor met 14 cores en 20 threads verschijnt online

Er is een Intel Alder Lake-P-processor voor laptops verschenen. De cpu dook op in Geekbench en beschikt volgens die benchmark over 14 cores en 20 threads. De processor zal gebruikmaken van een ontwerp met verschillende snelle en energiezuinige cores.

Vermoedelijk heeft deze Alder Lake-P-laptopchip, die werd opgemerkt door VideoCardz en Twitter-gebruiker Benchleaks, zes krachtige cores met hyperthreading en acht energiezuinige kernen zonder hyperthreading. Daarmee komt het totaal uit op de genoemde 14 cores en 20 threads. De cpu haalt volgens de Geekbench-resultaten een turbofrequentie van 4,70GHz. Het is echter niet duidelijk welk type core deze kloksnelheid haalde tijdens de benchmark. Geekbench meldt daarnaast dat de cpu op een gemiddelde kloksnelheid van 4,27GHz draaide. De chip beschikt verder over 24MB L3-cache en een geïntegreerde Xe-gpu met 96 execution units op 1,15GHz.

Intel bevestigde eerder dit jaar al dat Alder Lake gebruikmaakt van een zogeheten big.Little-configuratie. Daarbij worden de cpu's voorzien van twee verschillende architecturen op één chip, met zowel snelle als zuinige cores. Dergelijke configuraties worden al langer gebruikt in soc's voor smartphones en tablets. Intel introduceerde vorig jaar al zijn Lakefield-cpu's voor laptops en tablets, met één 'grote' Sunny Cove-core en vier 'kleine' Tremont-kernen.

Eerder verscheen er al een Alder Lake-S-desktopprocessor in de Geekbench-database, schrijft ook VideoCardz. Die desktopchip heeft volgens Geekbench 16 cores en 24 threads, wat neerkomt op acht 'grote' cores met hyperthreading en acht 'kleine' cores zonder hyperthreading. Intel brengt zijn eerste Alder Lake-processors naar eigen zeggen in de tweede helft van 2021 uit. Het is niet duidelijk of de laptop- en desktopchips in deze serie tegelijkertijd verschijnen. De cpu's worden gemaakt op 10nm en krijgen volgens eerdere geruchten ondersteuning voor DDR5 en mogelijk ook PCIe 5.0, hoewel dit nog niet officieel is bevestigd.