Benchmarkresultaten van Intel Core i7-12700H verschijnen in Geekbench-database

Er zijn details en benchmarkresultaten van een Intel Core i7-12700H-laptop-cpu verschenen in de Geekbench-database. Deze processor beschikt over 14 cores en 20 threads. Intels Alder Lake-processors voor laptops verschijnen naar verwachting begin volgend jaar.

De onaangekondigde Intel Core i7-12700H is opgedoken in een Gigabyte Aero 5 XD-notebook, merkte Twitter-gebruiker BenchLeaks op. VideoCardz trof eerder ook een HP Omen-laptop met deze processor aan op Geekbench. De processor beschikt over zes snelle P-cores met hyperthreading, en acht energiezuinige E-cores zonder hyperthreading. Daarmee valt het totaal op veertien cores en twintig threads.

De cpu beschikt daarnaast een baseclock tussen de 2,45 en 2,69GHz. De maximale turbofrequentie bedroeg op de Gigabyte-laptop ongeveer 4,59GHz. De cpu haalde een kloksnelheid van maximaal 4,17GHz in de HP-notebook. De laptop heeft verder 24MB L3-cache.

De Gigabyte- en HP-modellen haalden respectievelijk een singlecorescore van 1340 en 1328 en multicoreresultaten van 11.138 en 10.517. De voorgaande Intel Core i7-11800H haalt single- en multicorescores van 1474 en 7958, terwijl die resultaten bij een AMD Ryzen 9 5800H respectievelijk 1326 en 7038 bedragen, schrijft VideoCardz. Daarmee is de nieuwe 12700H vergelijkbaar qua singlethreaded prestaties, maar lijken de multithreaded prestaties in Geekbench hoger te liggen dan huidige cpu's. Intel kondigt zijn twaalfde generatie laptopprocessors naar verwachting aan tijdens de CES in januari.

Het is verder opvallend dat deze processor in de Geekbench-database verschijnt. Eerder dit jaar kondigde de ontwikkelaar van Geekbench aan dat het onaangekondigde hardware uit zijn online database zou gaan weren. Het zou nog wel mogelijk blijven om pre-release hardware te testen via Geekbench, maar de resultaten daarvan zouden niet langer door iedereen te zien zijn. Deze Intel Core i7-12700H lijkt dan ook door dit filter geglipt te zijn.