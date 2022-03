Foto toont nieuwe koeler die Intel gaat leveren bij Alder Lake-processors

Er is een foto online verschenen van een cpu-koeler die Intel gaat leveren bij komende, zuinigere Alder Lake-processors. Momenteel zijn alleen de K-versies van die cpu's beschikbaar; die worden zonder koeler geleverd.

De RM1-koeler heeft een kleine heatsink en een ledstrip rondom de ventilator. Die ventilator wordt op zijn plek gehouden door een groot stuk plastic. Dat is op te maken uit de foto die door VideoCardz in hoge resolutie online is gezet.

In september was de koeler al te zien in een vermeende uitgelekte slide van Intel, waar nog twee andere koelers op staan. Destijds was het onduidelijk of de slide echt was. Nu de koeler ook in hoge resolutie is te zien op een andere foto, is het aannemelijk dat de drie koelers allemaal bestaan. Naast de RM1 is er ook een iets grotere RH1 met meer ledverlichting en een RS1-variant zonder ledring.

Volgens de slide gaat Intel de koelers leveren in combinatie met 65W-processors uit de Alder Lake-serie. De getoonde RM1 zou gekoppeld worden met Core i7-, i5- en i3-uitvoeringen. De grotere RH1 is bedoeld voor de Core i9-serie en de RS1 is voor Pentium- en Celeron-cpu's.

Tot nu toe heeft Intel alleen 125W-varianten van de Alder Lake-processors uitgebracht. Die worden niet met koelers geleverd. Naar verwachting presenteert Intel op 4 januari 2022 nieuwe varianten van de Alder Lake-processsors. Vermoedelijk gaat dat om de versies die ook als boxed-uitvoering met de nieuwe koelers geleverd zullen worden.