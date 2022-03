Ebb Software stelt survivalhorrorgame Scorn uit tot oktober 2022

Uitgever en ontwikkelaar Ebb Software zal survivalhorrorgame Scorn uitbrengen in oktober volgend jaar. De aankondiging van deze game vond in mei vorig jaar plaats, al was er in 2017 al een Kickstarter-campagne.

In een korte video, waarin weinig nieuws is te zien en alleen wat sfeerbeelden getoond worden, wordt aangekondigd dat Scorn in oktober volgend jaar uitkomt voor Windows en de Xbox Series X en S. De titel zal ook onderdeel worden van de Game Pass-bibliotheek en zal beschikbaar komen op Steam.

In een update op de Kickstarter-pagina zegt Ebb Software-ceo Ljubomir Peklar dat de content van de game voor 75 procent is voltooid. Hij zegt dat men zich de komende maanden richt op de laatste 25 procent, gevolgd door het oplossen van bugs en het gereedmaken van de release.

Een duidelijke reden voor het uitstel wordt niet gegeven, maar het team laat weten dat de extra tijd nodig is om diens visie op Scorn te realiseren. Daarbij noemt het team zijn pogingen om de game eng en nachtmerrieachtig te maken.

Scorn is een first-person horrorgame die door Microsoft wordt uitgegeven voor de Xbox en door Humble Bundle uitgebracht wordt voor Windows. De shooter is geïnspireerd op de werken van de overleden schilders H.R. Giger en Zdzisław Beksiński. Giger is vooral bekend van zijn biomechanical art-stijl en Beksiński van het dystopisch surrealisme.