Omzet Mozilla VPN is in een jaar met 450 procent gestegen

De omzet uit Mozilla's VPN-dienst is van 2020 tot 2021 met 450 procent gestegen. In totaal boekte het bedrijf in 2020 een omzet van 466 miljoen dollar, ongeveer evenveel als in 2019. In 2021 verwacht Mozilla een omzet van meer dan 500 miljoen dollar te draaien.

Mozilla verklaart het succes van de VPN-abonnementsdienst doordat de dienst in 2021 in negen nieuwe markten is geïntroduceerd. Hoeveel omzet Mozilla precies uit de VPN-dienst heeft gehaald, is niet bekend. Wel staan de 'nieuwe diensten' garant voor 14 procent van de totale omzet van het bedrijf; daaronder valt naast Mozilla VPN ook onder meer Firefox Relay Premium en Pocket. 86 procent van Mozilla's inkomsten in 2020 komt van diens zoekmachinedeal met Google, zegt het bedrijf. Het gaat daarbij om zo'n 400 miljoen dollar. Door 'een nieuw aanbod van kernproducten, een heropleving van het ad-tech-ecosysteem en door nieuwe producten uit te brengen', verwacht Mozilla in 2021 een omzet van meer dan een half miljard dollar te draaien.

Mozilla heeft de afgelopen tijd veel werknemers moeten ontslaan, naar eigen zeggen omdat het ontwikkelen van diens betaalde diensten langer duurde dan verwacht, hetgeen volgens Mozilla deels het resultaat is van de coronacrisis. Die diensten waren juist bedoeld om Mozilla's inkomsten te verhogen. In totaal zijn meer dan een kwart van Mozilla's werknemers de laan uitgestuurd.