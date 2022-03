Assassin's Creed Valhalla-uitbreiding Dawn of Ragnarök komt 10 maart uit

Ubisoft heeft een nieuwe verhaaluitbreiding aangekondigd voor Assassin's Creed Valhalla. In Dawn of Ragnarök spelen gamers als de Noorse god Odin. De uitbreiding verschijnt op 10 maart 2022.

Ubisoft meldt in een persbericht dat de Dawn of Ragnarök-dlc 'meer dan 35 uur' aan gameplay bevat. In de uitbreiding drinkt Assassin's Creed Valhalla-hoofdpersoon Eivor een drankje, waarna hij of zij een visioen krijgt. In dat visioen wordt Eivor de Noorse god Odin. Spelers gaan vervolgens op zoek naar Baldr, de zoon van Odin. De dlc speelt zich deels af in het Svartalfheim, een dwergenrijk dat onder invasie ligt. Dat gebeurt tijdens Ragnarök, een mythologische gebeurtenis die de ondergang van de goden omvat. Er worden verder verschillende nieuwe vijanden geïntroduceerd. Het dlc-pakket verschijnt op 10 maart voor alle platforms.

Verder introduceert Ubisoft Assassin's Creed Crossover Stories. Dat is een serie met twee verhalen, die uitleggen hoe de hoofdpersonages van Assassin's Creed Valhalla en Assassin's Creed Odyssey met elkaar zijn verbonden. Daarin worden twee nieuwe eilanden geïntroduceerd. Een van de verhalen wordt gratis speelbaar in Assassin's Creed Odyssey, en de andere wordt gratis toegevoegd aan Assassin's Creed Valhalla. Beide verhalen verschijnen op dinsdag 14 december.