Assassin's Creed Valhalla is op een na meest winstgevende game van Ubisoft

Assassin's Creed Valhalla is inmiddels voor uitgever Ubisoft de op een na meest winstgevende game aller tijden. Dat is gebeurd in minder dan twaalf maanden; de game kwam in november 2020 uit. Het bedrijf schrijft dit vooral toe aan in-gameaankopen en dlc.

In de eerste helft van Ubisofts boekjaar 2021, dat van april 2021 tot eind maart 2022 loopt, werd een omzet van 718,2 miljoen euro geboekt, 4,8 procent minder dan een jaar eerder. Bijna de helft daarvan, 348,6 miljoen, komt van player recurring investment. Daaronder valt de omzet uit microtransacties en dlc. Dat zegt Ubisoft in een toelichting op de financiële resultaten.

Deze terugkerende spelersuitgaven zijn volgens Ubisoft ook de reden dat Assassin's Creed Valhalla binnen een jaar al de op een na meest winstgevende game van het bedrijf is. Hoeveel winst het spel heeft geboekt, en welk spel op de eerste plaats staat, wordt niet genoemd.

Ook Far Cry 6 doet het volgens Ubisoft goed. Het bedrijf zegt dat de eerste verkoopcijfers 'overeenkomen' met die van Assassin's Creed Odyssey in dezelfde periode. Ook meldt Ubisoft dat de speeltijd per speler 25 procent hoger is dan het geval was bij Far Cry 5.

Verder meldt Ubisoft in zijn rapport welke platformen het qua gameverkoop het beste deden. Hieruit blijkt dat vooral de PlayStation-consoles een inhaalslag hebben gemaakt; in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar kwam 37 procent van de game-omzet van Sony's platformen, wat tien procent meer is dan in het tweede kwartaal van het boekjaar 2020.

De pc heeft wat de gameverkoop betreft een aandeel van 20 procent; dat is twaalf procent minder dan een jaar daarvoor. De Xbox-consoles waren dit kwartaal goed voor negentien procent, terwijl dat in 2020 nog zestien procent was. Mobiele platformen waren goed voor tien procent, een daling van drie procent, en de Nintendo Switch had een aandeel van zeven procent, wat een procent meer is dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.