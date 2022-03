AC Valhalla krijgt 60fps-optie Xbox Series S en stabiele 60fps op Series X, PS5

Ubisoft brengt donderdag een update uit voor Assassin's Creed Valhalla, waarmee de game ook op de Series S speelbaar wordt met 60fps. Deze framerate was al haalbaar op de krachtigere PS5 en Series X, maar daar werd 60fps niet voortdurend gehaald. Dat zou nu wel het geval zijn.

Uit de beschrijving van Title Update 1.0.4 van Assassin's Creed Valhalla blijkt dat Ubisoft twee aparte grafische modi introduceert, zoals die vaker bij games voor de next-genconsoles te vinden zijn. Het gaat om een Performance- en een Visual Quality-modus. Tot nu toe had Assassin's Creed Valhalla een enkele modus.

Bij de Performance-modus zal de game 'de resolutie en de grafische instellingen aanpassen om 60fps te handhaven'. De Quality-modus 'maakt het mogelijk de game te draaien op de maximale resolutie en grafische instellingen, waarbij 30fps wordt gehandhaafd'. De standaardinstelling zal Performance zijn op de Series X en de PlayStation 5 en Quality op de Series S.

Hoogstwaarschijnlijk zal er weer sprake zijn van het gebruik van dynamische resolutie, zoals dat al het geval was bij Assassin's Creed Valhalla op de next-genconsoles. Ubisoft maakt echter niet duidelijk in hoeverre de resolutie en de grafische details bij de Performance-modus worden teruggeschroefd. Vooral de stap van 30 naar 60fps op de Series S zou een opmerkelijke verbetering zijn, al is niet duidelijk in hoeverre dat leidt tot een lagere resolutie en minder of minder verfijnde grafische details.

Uit een eerdere analyse van Digital Foundry was er in de situatie zonder de nieuwe patch sprake van schommelingen tussen 1440p en 1728p op de Series X en PS5, waarbij 60fps het doel was. De PS5 bleek dat doel beter te handhaven van de Series X, waarbij de framerate nog wel eens onder de 60 uitkwam. Op de Series S ging de dynamische resolutie van 1188p tot ongeveer 1656p, al was daarbij 30fps wel het maximum.