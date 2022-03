'Salesforce is in vergevorderde overnamegesprekken met Slack'

Salesforce zou in vergevorderde gesprekken zijn met Slack voor een overname. Veel is er niet bekend over de overname, maar de zakelijke softwaremaker zou de chat-app willen overnemen voor een onbekend bedrag.

De bedrijven zouden binnen een paar dagen tot een deal kunnen komen, schrijft de Wall Street Journal op basis van bronnen binnen de onderhandelingen. Salesforce brengt op 1 december zijn kwartaalcijfers naar buiten. Wellicht verschijnt dan ook meer informatie over de deal.

Veel details over de mogelijke deal zijn vooralsnog niet bekend. De waarde van Slack-aandelen stegen na het nieuws met 22 procent. Daardoor is het bedrijf nu zo'n 17 miljard euro waard. Daarmee zou de deal een van de grootste worden in de tech-industrie. Slack wordt al langer door verschillende partijen benaderd voor overnames. Ook Microsoft aasde op het bedrijf, maar daar is nooit een concrete deal uit voortgekomen.

De deal is nog niet rond en kan volgens de bronnen van de Wall Street Journal nog steeds misgaan. Een belangrijke stem in het overnameproces is Stewart Butterfield, de oprichter en huidige baas van Slack. Hij heeft 42 procent van de aandelen in handen.