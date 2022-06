'Assassin's Creed Valhalla draait soepeler op PS5 dan op Xbox Series X'

Assassin's Creed Valhalla draait op de PlayStation 5 soepeler dan op de Xbox Series X, bij gelijke visuele kwaliteit. Dat concludeert Digital Foundry in een uitgebreide analyse. De Sony-console kan de frameratetarget van 60fps beter aanhouden.

Op zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X draait Assassin's Creed Valhalla in een dynamische 4k-resolutie. De resolutie daalt tot minimaal 1440p in drukke scenes, met als doel om de framerate van 60fps te behouden. De PlayStation 5 is daar beter toe in staat, blijkt uit de analyse van Digital Foundry. De technische afdeling van Eurogamer toont een bepaalde scène waarin het spel op de Xbox Series X zakt naar een framerate van 50 a 53fps, terwijl de PlayStation 5 in diezelfde situatie stabiel 60fps weergeeft.

Omdat de framerate bij de Xbox Series X minder stabiel is, is er bij de Microsoft-console tijdens het spelen meer tearing te zien dan op de PlayStation. Dat kan overigens opgelost worden door variable refresh rate in te schakelen, mits gamers een HDMI 2.1-tv hebben en die functie ook daadwerkelijk ondersteunt. Volgens Digital Foundry lost VRR het probleem met tearing van de Series X in de praktijk op bij gebruik van een LG CX-oled-tv. De PlayStation 5 ondersteunt momenteel nog geen VRR.

Ondanks dat er soms framedrops zichtbaar zijn, concludeert Digital Foundry overigens dat de game op beide next-genconsoles in verreweg de meeste gevallen soepel draait en er goed uitziet. De site suggereert dat de dynamische resolutie beter afgesteld zou kunnen worden om de framerate nog stabieler te houden. Ubisoft lijkt exact dezelfde grafische instellingen te gebruiken voor de twee builds. Op de PlayStation 5 en Xbox Series X ziet de game er hetzelfde uit.

Waarom de Xbox-versie minder presteert dan de PlayStation-game is niet bekend. Op papier heeft de Xbox Series X meer rekenkracht dan de PlayStation 5, dankzij een gpu met meer compute units. Het verschil in gpu-teraflops is 18 procent in het voordeel van de Xbox. Mogelijk zijn de prestaties te verbeteren met updates. De game heeft nog last van diverse bugs, concludeerde ook Tweakers in een review.

Digital Foundry behandelt ook de Series S-versie van Assassin's Creed Valhalla. Die draait in een lagere dynamische resolutie, maar is ook beperkt tot een framerate van 30fps. Daardoor is de spelervaring meer vergelijkbaar met die op de oude consoles, waarop Valhalla ook op 30fps draait.