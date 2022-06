Gratis versie van Destiny 2 komt ook beschikbaar op Google Stadia

Destiny 2 wordt gratis speelbaar op Google Stadia. Het gaat hierbij om de New Light-versie van het spel. Gebruikers kunnen de free-to-play-versie vanaf 19 november spelen. De gratis versie komt ook beschikbaar voor Stadia-gebruikers zonder Pro-abonnement. De game was al free-to-play op andere platforms.

De gratis versie komt op 19 november om 18:00 uur Nederlandse tijd beschikbaar, zo meldt Google. Destiny 2 is daarmee de eerste volledige free-to-play-game op Googles gamestreamingdienst. Daarmee kunnen gamers de dienst nu uitproberen zonder bijkomende kosten. De game wordt hierbij afgespeeld op een resolutie van 1920x1080 pixels met maximaal 60fps.

Google meldt onder andere aan The Verge dat er geen tijdslimiet aan de gratis versie wordt toegevoegd; gebruikers kunnen de game onbeperkt spelen. Destiny 2 ondersteunt op Stadia geen cross-platform multiplayer met pc- of console-versies van de game.

Gebruikers kunnen de game spelen via Chrome OS, de Chrome-webbrowser, of op Android-telefoons. Onder andere PlayStation- en Xbox-controllers worden ondersteund. Stadia werkt ook op de Chromecast Ultra, maar alleen in combinatie met een Stadia-controller.

Destiny 2 is sinds vorig jaar al free-to-play op andere platforms. Deze New Light-versie van de game bevat onder andere de Curse of Osiris- en Warmind-uitbreidingen, die in het eerste jaar na release van de game uitkwamen. Nieuwere uitbreidingen, zoals Forsaken, Shadowkeep en Beyond Light, ontbreken in de gratis versie.

Eerder bood Google Destiny 2: The Collection al 'gratis' aan voor gebruikers met een Pro-abonnement. Dat is een versie van de game die wordt geleverd met de Shadowkeep- en Forsaken-uitbreidingen. Een Stadia Pro-abonnement kost echter tien euro per maand. Dit aanbod komt op donderdag overigens te vervallen, zo meldt Google. Op zijn website roept het bedrijf Pro-gebruikers dan ook op om Destiny 2: The Collection voor die datum aan hun accounts toe te voegen.