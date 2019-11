Destiny 2 draait bij Google Stadia Pro in 1080p en wordt opgeschaald naar 4k

Googles betaalde streamingdienst Stadia Pro rendert niet alle games in 4k-resolutie. Zo geeft Bungie toe dat Destiny 2 in 1080p wordt gerenderd met Medium-settings en wordt opgeschaald naar 4k. Ook andere games draaien niet in native 4k.

De 4k-versie van Destiny 2 wordt op Stadia Pro gerenderd in 1080p met 60fps, waarna de game wordt gestreamd in upscaled 4k, meldt Digital Foundry. De game is volgens de site duidelijk waziger dan de Xbox One X-versie van het spel. De consoleversie werkt overigens op 30fps. The Verge meldt dat Google in eerste instantie aangaf dat Stadia een Destiny 2-build met 'de hoogst mogelijke resolutie' gebruikte, maar Bungie bevestigt tegenover de site dat de game inderdaad in 1080p wordt gerenderd, waarna de resolutie kunstmatig wordt opgehoogd naar 4k. De grafische instellingen van Destiny 2 zijn op Stadia bovendien vergelijkbaar met de Medium-preset op pc, vertelt Bungie.

Red Dead Redemption 2 wordt volgens Digital Foundry gerenderd in 1440p. Via de Chromecast Ultra wordt de framerate vervolgens vastgezet op 30fps. In Google Chrome op een computer draait de game in 1080p op een onstabiele framerate van 60fps. Voorlopig is 4k-weergave nog niet ondersteund in de browserversie van Stadia.

Bij Shadow of the Tomb Raider kunnen spelers kiezen voor een 'quality mode', waarbij de game daadwerkelijk in 4k gerenderd wordt met een framerate van 30fps. Overigens merkt The Verge op dat de beeldkwaliteit hiervan lager is dan die van de pc-versie. Een 'performance mode' met 60fps is ook beschikbaar, maar het is onduidelijk op welke resolutie de game in deze modus wordt gerenderd.

Google Stadia is sinds dinsdag beschikbaar in Nederland en België. Bij release wordt de 4k-resolutie alleen ondersteund via de Chromecast Ultra. 4k-ondersteuning voor pc wordt volgens Google ergens 'in 2020' toegevoegd aan de dienst.

Stadia is gratis te gebruiken met een maximale resolutie van 1920x1080 pixels en framerate tot 60fps. Games moeten los aangeschaft worden via de dienst. Gebruikers van Stadia Pro krijgen voor tien euro per maand ondersteuning voor 4k, 60fps, hdr en 5.1 audio. Uit de eerste bevindingen blijkt dat de 4k-resolutie in ieder geval niet bij alle games wordt gehaald. Google geeft zelf geen details over de instellingen die de games gebruiken op de Google-servers.