Gerucht: Samsung brengt dit jaar Windows-laptop met Exynos-soc en AMD-gpu uit

Samsung werkt volgens geruchten aan een Windows-laptop met een eigen Arm-soc. Deze Exynos-chip zou onder andere over een AMD-gpu beschikken. De Arm-laptop zou in de tweede helft van dit jaar uitkomen.

De laptopchip zou worden uitgebracht als de Samsung Exynos 2200, meldt ZDNet Korea op basis van anonieme bronnen. De laptop zou geleverd worden met de Arm-versie van Windows 10. Samsung heeft de laptop nog niet officieel aangekondigd, maar ZDNet baseert zich naar eigen zeggen op informatie van 'grote leveranciers en partners' van het Zuid-Koreaanse bedrijf. De chip zou geplaatst worden in een 'dunne laptop', die gelijkenissen toont met de Galaxy Book S die het bedrijf vorig jaar uitbracht.

Er zijn nog geen concrete specificaties over de 'Exynos PC'-chip bekend, maar ZDNet meldt wel dat de soc in het derde kwartaal van 2021 gereed moet zijn. Daarnaast stelt het medium dat de chip wordt voorzien van een gpu van AMD. Een dergelijke samenwerking tussen Samsung en AMD zou geen verrassing zijn. Samsung meldde in 2019 al dat het met AMD werkt aan zuinige gpu's voor smartphones. Het bedrijf bracht eerder dit jaar een update over die samenwerking naar buiten, waarin Samsung bevestigde dat de volgende 'vlaggenschip'-Exynos-soc een RDNA-gpu van AMD krijgt.

Samsung heeft eerder al Windows 10-laptops met Arm-soc's uitgebracht, hoewel het bedrijf tot nu toe altijd Snapdragon-chips van Qualcomm gebruikte in dergelijke notebooks. Eerder verscheen al het gerucht dat Samsung zou werken aan een nieuwe laptop met een nog onaangekondigde Snapdragon-soc, die over drie maanden moet uitkomen.

Samsung zou niet het eerste bedrijf zijn dat werkt aan eigen Arm-soc's. Apple kondigde vorig jaar aan dat het over zou stappen op zelfontworpen Arm-chips voor zijn MacBooks en andere Mac-computers. De techgigant bracht zijn eerste producten met de Apple M1-soc later dat jaar uit. Bij release bleek dat de MacBooks met de nieuwe chip beter presteren dan hun voorgangers met Intel-cpu's.

Ook andere techbedrijven lijken te werken aan eigen Arm-soc's. Zo zou Microsoft volgens geruchten aan dergelijke chips werken voor zijn Azure-servers, hoewel het bedrijf ook de mogelijkheden voor eigen chips in Surface-apparaten zou onderzoeken. Microsoft reageerde op dat gerucht door te stellen dat het bedrijf 'blijft investeren in eigen mogelijkheden op gebieden als [chip]ontwerp en -productie', terwijl Microsoft ook de samenwerkingen met 'een groot aantal chipleveranciers' zou blijven bevorderen en versterken.

De Samsung Galaxy Book S, waarop de komende Exynos-laptop enigszins zou lijken