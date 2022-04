Intel: laptops met Arc-gpu's verschijnen in komende weken in meerdere regio's

Intel zegt dat in de komende weken fabrikanten in meerdere regio's laptops beschikbaar zullen hebben met Arc Alchemist-videokaarten. Eerder zei het bedrijf nog dat deze laptops pas tegen het einde van het huidige tweede kwartaal beschikbaar zouden komen.

Intel laat op Twitter weten dat de eerdere informatie over de beschikbaarheid aan het einde van dit huidige kwartaal niet klopt. Volgens het bedrijf was er sprake van verwarring. Intel meldt nu dat Samsung in Zuid-Korea al systemen met Arc-gpu's aanbiedt en dat die producten ook in andere regio's zullen uitkomen. Daarnaast zegt Intel dat andere fabrikanten in de komende weken ook dergelijke systemen gaan aanbieden.

Tot nu toe blijkt het niet eenvoudig om een laptops met een Arc-gpu te bemachtigen. Onder meer de website Videocardz meldt dat de A350M- en A370M-laptops nog nergens te vinden zijn en dat na een vraag aan lezers van de site is gebleken dat ook nog niemand een aankoop heeft weten te realiseren. De website Tweaktown meldt dat hun bestelling van de Acer Swift X-laptp met Arc-gpu vertraging heeft opgelopen: de leverdatum is veranderd van 25 mei naar 13 juni.

Ruim een week geleden bracht Intel zijn eerste Arc Alchemist-videokaarten uit. Het gaat om lager gepositioneerde Arc 3-gpu's voor laptops, te weten de Arc A330M en Arc A370M. In de zomer moeten ook de Arc 5- en Arc 7-modellen en Arc-videokaarten voor desktops verschijnen. Deze modellen zijn hoger gepositioneerd en zullen betere prestaties hebben.