Als je kijkt naar alle laptops die jaarlijks verkocht worden, dan heeft het overgrote merendeel een Intel-videokaart aan boord. Of beter gezegd: een in de processor geïntegreerde Intel-gpu. Wil je een beetje leuk kunnen gamen, dan heb je aan een geïntegreerde gpu niet genoeg en moet je op zoek naar een laptop met een extra videokaart. Gezien AMD's minieme marktaandeel zal dat in negen van de tien gevallen een Nvidia-gpu zijn. Sinds kort kun je echter ook kiezen voor een Intel Arc-videokaart. Een extra Intel-gpu dus, die sneller is dan wat er in je processor is ingebouwd. Is dat de moeite waard?

Wie zoals ik het Intel Arc-nieuws op de voet gevolgd heeft, zal weten dat de nieuwe Intel-videokaarten geen beste eerste indruk hebben achtergelaten. Dat begon met de vertraagde introductie, want al in januari kreeg ik een telefoontje van een fabrikant die een Arc-laptop zou krijgen en me een reviewexemplaar wilde toesturen. Dat reviewexemplaar liet op zich wachten en kwam uiteindelijk helemaal niet. Hoewel er in Zuid-Korea in het voorjaar van 2022 al een klein aantal Arc-laptops verkocht werd, duurde het tot september voordat ik mijn eerste Arc-laptop in handen had.

In de tussentijd kreeg de Arc-naam geen beste publiciteit, want in de zomer kwamen de eerste videokaarten voor de desktop uit en de techmedia die er een te pakken kregen, waren unaniem negatief. De software bleek instabiel te zijn, de drivers waren niet genoeg geoptimaliseerd voor DirectX 11-games, en de prestaties bleken teleurstellend. Als je benieuwd bent naar het hele verhaal over de zware bevalling van Intel Arc, dan kun je dat lezen in dit achtergrondartikel.

Onlangs hebben we bij Tweakers zelf ook de Intel Arc A380 voor de desktop kunnen testen, met drivers die in de tussentijd verbeterd moeten zijn. Daarbij vergeleken we hem met de GTX 1650 van Nvidia en de AMD RX 6400. Het hele artikel lees je hier en kort samengevat komt het hierop neer: de Intel-gpu heeft een aantal snufjes die de andere twee niet hebben, maar hij is langzamer en gebruikt meer energie en dat maakt hem nog steeds geen aanrader.

Intel houdt de reviews van zijn hardware natuurlijk ook in de gaten en daarom had ik, voordat ik mijn Arc-laptop ontving, een videogesprek met een woordvoerder van Intel. Hij drukte me op het hart dat de Arc A350M, de chip in de laptop in kwestie, primair geen gamekaart is, maar bedoeld voor content creation. Vanaf de A550M, die nog niet beschikbaar is, zou je kunnen rekenen op 1080p60-gaming, afhankelijk van het spel en de grafische instellingen natuurlijk.

Met flink getemperde verwachtingen leverde ik de Samsung Galaxy Book2 dan ook af bij het Tweakers-testlab, om hem een weekje later samen met 163 testresultaten terug te krijgen. Hoe de Galaxy Book2 en met name de Intel Arc A350M bevallen, lees je in deze review.