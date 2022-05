AMD introduceerde tijdens de CES nieuwe laptopprocessors in de 5000-serie, net zoals het een jaar geleden deed met de 4000-serie. Toen duurde het door de net uitgebroken coronapandemie tot eind maart voordat we de eerste laptops met de nieuwe cpu's konden testen. Dat is nu niet het geval en we ontvingen voor deze review een laptop van Medion met AMD Ryzen 9 5900HX-processor. Dat is overigens niet de enige nieuwe hardware, want de laptop is ook voorzien van een Geforce RTX 3080-videokaart. In deze review kijken we wat de nieuwe hardware betekent voor de gamelaptops van 2021 en gaan we dieper in op de architectuur van die nieuwe AMD Ryzen 5000-processor.

AMD's strijd om de laptop

AMD pakte al in 2019 de leiding als het ging om de losse verkoop van processors, maar desondanks moest je vorig jaar rond deze tijd nog met een vergrootglas zoeken naar laptops met een AMD-processor. In zijn magere jaren was AMD in de notebookmarkt nog veel verder weggezakt dan in de desktopmarkt. Om te groeien in de laptopmarkt is het bovendien niet alleen zaak om de consument te overtuigen, voor zover die al naar de gebruikte processor kijkt, maar ook om fabrikanten zover te krijgen dat ze leuke laptops met een AMD-chip ontwerpen.

De recente geschiedenis van AMD-laptopprocessors gaf in eerste instantie weinig reden tot enthousiasme bij laptopfabrikanten. Fabrikanten en distributeurs die in de jaren vóór Ryzen zijn meegegaan in AMD's jubelverhalen over hoe Trinity, Kaveri en Carrizo het helemaal gingen worden, hebben daar vast geen positief gevoel aan overgehouden. Daarnaast leverde Intel jarenlang exact wat laptopmakers fijn vinden: nieuwe generaties hardware volgens een vaste, voorspelbare cadans. Bovendien werkt Intels marketingmachine als geen ander, waarbij reclamecampagnes voor nieuwe laptops vaak deels gefinancierd worden door de processorgigant.

Momentum met Ryzen 4000

AMD's herrijzenis in de laptopmarkt kwam dus op gang in dieseltempo, maar vorig jaar leek AMD het momentum te hebben gevonden. De Ryzen 4000-processors waren in technisch opzicht vergelijkbaar met of superieur aan wat Intel te bieden had. Op CES 2020 beloofde AMD dat er honderd verschillende 'designs' op de markt zouden komen; op het moment van schrijven telt de Pricewatch 158 uitvoeringen met een Ryzen 4000-chip. Dat zijn er niet alleen fors meer dan bij voorgaande generaties, maar ook de gemiddelde prijs van die laptops steeg fors, doordat laptopfabrikanten ook AMD-processors gingen toepassen in luxere modellen. Tegelijk steekt het nog altijd schraal af bij de 1235 uitvoeringen met een Intel 10th Gen Core-processor die de Pricewatch telt.

Nog eens 50 procent meer laptops met Ryzen 5000

Tijdens zijn CES-persconferentie van dit jaar meldde AMD 50 procent meer 'design wins' te hebben voor de Ryzen 5000-serie, oftewel 150 unieke laptops. Dat zou betekenen dat straks een op de tien laptops over een AMD-cpu beschikt, of zelfs iets meer als de groei van het aantal AMD-notebooks ten koste gaat van het aantal Intel-designs.

In 2020 hebben we echter gezien dat de absolute aantallen notebooks per model vaak beperkt waren. Meer dan eens kwam het voor dat we een AMD-laptop aanbevolen in een Laptop Best Buy Guide, die vervolgens binnen de kortste keren nergens meer te krijgen was.

Productiecapaciteit

Op de achtergrond speelt een simpel capaciteitsprobleem. AMD koopt een van tevoren vastgesteld aantal 7nm-wafers in bij TSMC en moet kiezen waarvoor het die inzet. Ga maar na, zo'n beetje elk recent AMD-product wordt op dat procedé gemaakt: de socs in de nieuwe consoles, de Ryzen-processors voor laptops en desktops, de Epyc-chips voor servers en niet te vergeten, de Radeon-videokaarten. Logischerwijs krijgen de productlijnen met de grootste winst en het grootste strategische belang voorrang.

Op onze vraag of AMD de nieuwe laptopchips in die mix meer prioriteit geeft dan bij de vorige generatie het geval was, kregen we geen antwoord. Dat maakt dat het ook voor ons afwachten is hoe goed laptops met een Ryzen 5000-processor verkrijgbaar zullen zijn.