Eens in de twee maanden publiceren we een update van de Smartphone Best Buy Guide. Mei is traditioneel de maand van de midrange-introducties, nadat de meeste fabrikanten hun high-end toestellen in de eerste paar maanden van het jaar hebben uitgebracht. De topmodellen van OnePlus, Samsung, Xiaomi en Motorola hebben we ondertussen allemaal binnen en getest. OPPO is dit jaar opvallend afwezig in West-Europa en kiest ervoor zijn high-end Find X6-serie alleen in China uit te brengen.

De belangrijkste nieuwe midrangetelefoon, tenminste als we kijken naar de verkoopcijfers, is er over het algemeen een uit Samsungs Galaxy A-serie. Dit jaar is dat de Galaxy A54, die we onlangs uitgebreid hebben besproken naast zijn goedkopere broertje, de A34. Het valt op dat de Samsung-middenklassers uiterlijk steeds meer gaan lijken op de topmodellen in de S23-serie, maar helaas neemt de prijs ook jaar op jaar toe. Of ze het toch tot aanrader weten te schoppen, lees je verderop in deze BBG.

Naast de A34 en A54 ontvingen we dertien andere nieuwe telefoons voor deze editie van de BBG, die we allemaal hebben onderworpen aan onze vaste tests. Een van de blikvangers is de Nokia G22, een betaalbare telefoon die toch heel gemakkelijk te repareren is. Reserveonderdelen en gereedschap bestel je gewoon bij iFixit. De Xiaomi 13 Lite is meer in letterlijke zin een highlight. Deze smartphone heeft voorop twee flitslampjes om betere selfies te kunnen maken in het donker. Maar weinig toestellen die in het Westen uitkomen, hebben dat ook. Behalve goedkopere telefoons, ontvingen we ook enkele duurdere toestellen. ASUS stuurde zijn ROG Phone 7, de nieuwste in zijn reeks gamingtelefoons, voorzien van extra triggerknoppen en actieve koeling. Wie geen behoefte heeft aan al dat spektakel, vindt de ThinkPhone van Motorola misschien wel iets: een degelijk vormgegeven smartphone die juist speciaal bedoeld is voor de zakelijke gebruiker.

We hebben alle toestellen weer beoordeeld en de prijsontwikkeling daarbij meegenomen om te bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn. Sommige aanraders uit de vorige Best Buy Guide komen terug in deze BBG, maar er zijn ook enkele nieuwkomers die het tot aanrader hebben geschopt.